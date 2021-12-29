منح الجنسية السعودية لأستاذ كيمياء بجامعة نجران.. له سابقة عالمية وسيرة علمية زاخرة

واحد من أفضل علماء العالم الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد

رفع عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء بجامعة نجران الأستاذ الدكتور أحمد عمر شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة حصوله على الجنسية السعودية.

وأكد الدكتور "عمر" أنه سيبقى وفيًّا ومحباً لهذا البلد وقيادته، معبراً عن فخره واعتزازه بالشرف الذي ناله.

من جهته، قدّم رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الخضيري، التهنئة للدكتور "أحمد" على الثقة الملكية بمنحه الجنسية السعودية، كما رفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على منحها شرف الجنسية للكفاءات العلمية التي ستخدم هذا البلد المعطاء في النهضة التي يعيشها.

يُذكر أن الدكتور "عمر" يتمتع بسيرة علمية زاخرة حيث حصل على درجة الدكتوراه في أشباه الموصلات والهندسة الكيميائية من جامعة شنبك الوطنية في كوريا الجنوبية عام 2007 بتخصص "تكنولوجيا أشباه الموصلات النانوية"، والتي تشمل تحضير ودراسة المواد النانوية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة لها و في عام 2009 التحق بجامعه نجران كأستاذ مساعد بقسم الكيمياء، وأسهم بشكل رئيس في تأسيس وإنشاء مركز المواد المتقدمة وأبحاث النانو بالجامعة.

ويتمتع الدكتور "عمر" كذلك بالعديد من المساهمات البارزة لا سيما في مجال علم النانو والتقنية النانوية حيث نشر حتى الآن 6 براءات اختراع، وأكثر من 575 مقالة بحثية أصيلة و30 مقالة مراجعة في المجلات العلمية الدولية ذات التصنيف العالي، و31 فصلًا في مجموعة من الكتب، و21 مقالة افتتاحية، إضافة إلى المساهمة في المئات من وقائع المؤتمرات.

ويعدُّ أول عالِم في العالَم يبلغ عن تصنيع جهاز استشعار الهيدرازين باستخدام تراكيب ZnO النانوية والحاصلة على براءتي اختراع أمريكية وكورية، وعمل كخبير دولي معترف به في مجال التكنولوجيا النانوية، كما أن أعماله تم الاستشهاد بها من عدد كبير من العلماء في جميع أنحاء العالم حيث بلغ عدد الاستشهادات أكثر من 21769، ومؤشر الرقم القياسي: 77 (h-index)، 391 (i10 index).

وحازت أعمال الدكتور أحمد عمر على العديد من الجوائز؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: "جائزة أفضل بحث من المعهد الكوري للمهندسين الكيميائيين بكوريا الجنوبية عام 2004، جائزة أفضل ورقة علمية من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات أبحاث المواد (IUMRS)، جائزة أفضل باحث، جائزة المقالة العلمية ذات معامل التأثير الأكبر، جائزة أكبر عدد من المنشورات المقدمة من Brain Korea-21 بكوريا الجنوبية، جائزة العالم الشاب من جمعية أبحاث المواد الأوروبية بفرنسا، جائزة أفضل باحث من جامعة نجران 2009، جائزة أفضل باحث من جامعة نجران 2010، جائزة أفضل 100 عالم في مجال العلوم النانوية وتقنية النانو من IBC كامبريدج بإنجلترا 2012، جائزة المراعي للبحوث المبتكرة بالمملكة العربية السعودية 2013، جائزة أفضل باحث، إضافة إلى جائزة تقدير العلوم من قبل مؤتمر ومعرض الكويت الدولي لتقنية النانو بالكويت 2016، جائزة NRI لعام 2016، وجائزة أكاديميات بالإمارات العربية المتحدة من TIMES NOW و ICICI بالهند، جائزة أستاذ زائر بجامعة Beihang عام 2016، وجامعة Chongqing عام 2017، وجامعة South West عام 2017 وجميعها في الصين، جائزة موسوعة النشر، جامعة نجران 2018، وجائزة المراعي لعلماء العالم المتميزون 2019.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عمر حقق عددًا من الإنجازات أهمها المساهمة في تحرير أول سلسلة كتب في العالم حول "التراكيب النانوية لأكاسيد المعادن وتطبيقاتها" (مجموعة من 5 مجلدات، 3500 صفحة مطبوعة) منشور بواسطة المنشورات العلمية الأمريكية ASP.

كما أن له سلسلة كتب عن "موسوعة تكنولوجيا أشباه الموصلات النانوية" (مجموعة من 7 مجلدات، 4210 صفحة)،، منشور بواسطة المنشورات العلمية الأمريكية ASP.

ويشغل الدكتور أحمد عمر حالياً منصب رئيس تحرير العديد من المجلات العلمية المشهورة عالميًا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، كما أن له إسهامات كبيرة في دعم الباحثين السعوديين والمبتعثين في مجال تطبيقات النانو من داخل وخارج جامعة نجران.

ويعتبر الأستاذ الدكتور أحمد عمر في الوقت الحالي واحدًا من أفضل 1% من العلماء على مستوى العالم، والذي يتم الاستشهاد بأبحاثهم وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد.