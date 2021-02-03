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مدرب النصر يستبعد "الحسن" أمام التعاون .. ويستدعي مختار

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره التعاون ،غدًا الخميس ، في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستبعد مدرب الأصفر الكرواتي ألين هورفات، اللاعب علي الحسن ( نظرًا لزواجه وتمتعه بإجازة خاصة)، من القائمة التي ستواجه فريق التعاون، وضم مختار علي عوضًا عنه، كما تم استبعاد عبد الفتاح عسيري، لعدم جاهزيته الكاملة.


وانضم إلى المجموعة اللاعب سلطان الغنام، بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا، التي غيبته عن تدريبات الفريق يومين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب النصر يستبعد "الحسن" أمام التعاون .. ويستدعي مختار
سبق

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره التعاون ،غدًا الخميس ، في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستبعد مدرب الأصفر الكرواتي ألين هورفات، اللاعب علي الحسن ( نظرًا لزواجه وتمتعه بإجازة خاصة)، من القائمة التي ستواجه فريق التعاون، وضم مختار علي عوضًا عنه، كما تم استبعاد عبد الفتاح عسيري، لعدم جاهزيته الكاملة.


وانضم إلى المجموعة اللاعب سلطان الغنام، بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا، التي غيبته عن تدريبات الفريق يومين.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:49 PM

مدرب النصر يستبعد "الحسن" أمام التعاون .. ويستدعي مختار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره التعاون ،غدًا الخميس ، في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستبعد مدرب الأصفر الكرواتي ألين هورفات، اللاعب علي الحسن ( نظرًا لزواجه وتمتعه بإجازة خاصة)، من القائمة التي ستواجه فريق التعاون، وضم مختار علي عوضًا عنه، كما تم استبعاد عبد الفتاح عسيري، لعدم جاهزيته الكاملة.


وانضم إلى المجموعة اللاعب سلطان الغنام، بعد تماثله للشفاء من الإنفلونزا، التي غيبته عن تدريبات الفريق يومين.

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