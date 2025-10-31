حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أول فوز له في مسابقة الدوري على حساب أبها في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز التعاون بهدفين نظيفين في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. هدفا المباراة جاءا بأقدام محترف الفريق التعاوني، اللاعب الكاميروني لياندر توامبا، في الدقيقة الـ10 والدقيقة الـ94. وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 7، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 10.

"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" محمد السيّد سبق 2021-10-30 حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أول فوز له في مسابقة الدوري على حساب أبها في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز التعاون بهدفين نظيفين في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



هدفا المباراة جاءا بأقدام محترف الفريق التعاوني، اللاعب الكاميروني لياندر توامبا، في الدقيقة الـ10 والدقيقة الـ94.



وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 7، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 10.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443 08:18 PM

اخر تعديل 31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 12:35 AM

"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها"





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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أول فوز له في مسابقة الدوري على حساب أبها في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز التعاون بهدفين نظيفين في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



هدفا المباراة جاءا بأقدام محترف الفريق التعاوني، اللاعب الكاميروني لياندر توامبا، في الدقيقة الـ10 والدقيقة الـ94.



وبتلك النتيجة يرفع التعاون رصيده للنقطة رقم 7، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 10.