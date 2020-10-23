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كورونا.. اليابان تسجل 778 إصابة جديدة.. و102 وفاة في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 95711 حالة إصابة بالفيروس؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1699 حالة.

وأوضحت أن العاصمة طوكيو، سجلت 186 حالة إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات فيها إلى 29706 حالات.

من جهة ثانية، سجلت جنوب إفريقيا 2156 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و102 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 711 ألف إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.843 حالة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. اليابان تسجل 778 إصابة جديدة.. و102 وفاة في جنوب إفريقيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 95711 حالة إصابة بالفيروس؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1699 حالة.

وأوضحت أن العاصمة طوكيو، سجلت 186 حالة إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات فيها إلى 29706 حالات.

من جهة ثانية، سجلت جنوب إفريقيا 2156 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و102 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 711 ألف إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.843 حالة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:09 PM

كورونا.. اليابان تسجل 778 إصابة جديدة.. و102 وفاة في جنوب إفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، تسجيل 12 حالة وفاة و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 95711 حالة إصابة بالفيروس؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1699 حالة.

وأوضحت أن العاصمة طوكيو، سجلت 186 حالة إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات فيها إلى 29706 حالات.

من جهة ثانية، سجلت جنوب إفريقيا 2156 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و102 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 711 ألف إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.843 حالة.

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