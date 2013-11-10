النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يلتقي لاعبي المنتخب السعودي الأول قبل المغادرة إلى طشقند

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ظهر اليوم الأحد، لاعبي المنتخب الوطني الأول في مقرّ تجمُّع اللاعبين في مدينة الرياض قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند؛ حيث تواجد برفقته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد تواجد مع توافد لاعبي المنتخب لمقرّ التجمُّع المعدّ لهم الساعة 12 ظهرًا؛ حيث اجتمع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية التي تستلزم مضاعفة الجهد، ومؤكدًا على ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق النتائج الإيجابية؛ كون الكرة السعودية تملك المقوّمات التي تجعلها دائمًا في المقدمة.

بدوره قدّم المسحل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه لرياضة الوطن.

المنتخب السعودي طشقند الهيئة العامة للرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يلتقي لاعبي المنتخب السعودي الأول قبل المغادرة إلى طشقند
سبق

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ظهر اليوم الأحد، لاعبي المنتخب الوطني الأول في مقرّ تجمُّع اللاعبين في مدينة الرياض قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند؛ حيث تواجد برفقته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد تواجد مع توافد لاعبي المنتخب لمقرّ التجمُّع المعدّ لهم الساعة 12 ظهرًا؛ حيث اجتمع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية التي تستلزم مضاعفة الجهد، ومؤكدًا على ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق النتائج الإيجابية؛ كون الكرة السعودية تملك المقوّمات التي تجعلها دائمًا في المقدمة.

بدوره قدّم المسحل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه لرياضة الوطن.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
05:50 PM

"الفيصل" يلتقي لاعبي المنتخب السعودي الأول قبل المغادرة إلى طشقند

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,729

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ظهر اليوم الأحد، لاعبي المنتخب الوطني الأول في مقرّ تجمُّع اللاعبين في مدينة الرياض قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند؛ حيث تواجد برفقته رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد تواجد مع توافد لاعبي المنتخب لمقرّ التجمُّع المعدّ لهم الساعة 12 ظهرًا؛ حيث اجتمع مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية التي تستلزم مضاعفة الجهد، ومؤكدًا على ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق النتائج الإيجابية؛ كون الكرة السعودية تملك المقوّمات التي تجعلها دائمًا في المقدمة.

بدوره قدّم المسحل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه لرياضة الوطن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,052
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,512
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,794

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة