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باصريح: رباعية فلسطين ستمنح "الأخضر الشاب" دفعة معنوية

أعرب مدرب المنتخب السعودي بندر باصريح عن سعادته بالبداية الموفقة لفريقه في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وقال بعد فوز الأخضر على فلسطين 4-0 : "البدايات دائمًا تكون صعبة، واللاعبون عانوا بسبب غياب التوازن في الشوط الأول".

واختتم قائلاً : "الفوز سيعطي دفعة معنوية للاعبين لتقديم الأفضل خصوصًا أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، الكثير من اللاعبين لأول مرة يشاركون في مثل هذه البطولات، وثقتي كبيرة في الجميع، والقادم سيكون أفضل".

المنتخب السعودي مدرب المنتخب السعودي بندر باصريح بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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باصريح: رباعية فلسطين ستمنح "الأخضر الشاب" دفعة معنوية
سبق

أعرب مدرب المنتخب السعودي بندر باصريح عن سعادته بالبداية الموفقة لفريقه في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وقال بعد فوز الأخضر على فلسطين 4-0 : "البدايات دائمًا تكون صعبة، واللاعبون عانوا بسبب غياب التوازن في الشوط الأول".

واختتم قائلاً : "الفوز سيعطي دفعة معنوية للاعبين لتقديم الأفضل خصوصًا أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، الكثير من اللاعبين لأول مرة يشاركون في مثل هذه البطولات، وثقتي كبيرة في الجميع، والقادم سيكون أفضل".

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:32 PM

باصريح: رباعية فلسطين ستمنح "الأخضر الشاب" دفعة معنوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب مدرب المنتخب السعودي بندر باصريح عن سعادته بالبداية الموفقة لفريقه في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وقال بعد فوز الأخضر على فلسطين 4-0 : "البدايات دائمًا تكون صعبة، واللاعبون عانوا بسبب غياب التوازن في الشوط الأول".

واختتم قائلاً : "الفوز سيعطي دفعة معنوية للاعبين لتقديم الأفضل خصوصًا أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، الكثير من اللاعبين لأول مرة يشاركون في مثل هذه البطولات، وثقتي كبيرة في الجميع، والقادم سيكون أفضل".

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