الإطاحة بمواطن تورط بسرقة 42 مركبة في وضع التشغيل بجدة

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات أسفرت عن ضبط مواطن (في العقد الثالث من العمر)، إثر تورطه بسرقة (42) مركبة في محافظة جدة وهي في وضع التشغيل.

وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.