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السفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد

قالت إن سياسة المملكة مصممة لكي تحقق السلام والأمن للمنطقة وللعالم

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، قوة العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات "أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

وتفصيلاً، أوضحت الأميرة ريما في كلمة لها بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية، نقلتها شبكة سي إن إن الأمريكية، أن "السعودية تشهد تغييرًا هائلاً، وغير مسبوق، وقيادتها تبذل جهودًا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضًا من خلال سياستنا الخارجية". مضيفة بأنها "أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم".

وتطرقت الأميرة ريما في كلمتها إلى "رؤية السعودية2030"، والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة. كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكيات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وحول العلاقات بين السعودية وأمريكا أكدت الأميرة ريما أنها علاقات قوية وتاريخية، تمتد على مدار 8 عقود، ولا تجمع قيادات البلدين فقط، بل شعبَيْهما أيضًا.

وقالت إن "شراكتنا جامعة بين الحزبين؛ فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء. وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد
سبق

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، قوة العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات "أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

وتفصيلاً، أوضحت الأميرة ريما في كلمة لها بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية، نقلتها شبكة سي إن إن الأمريكية، أن "السعودية تشهد تغييرًا هائلاً، وغير مسبوق، وقيادتها تبذل جهودًا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضًا من خلال سياستنا الخارجية". مضيفة بأنها "أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم".

وتطرقت الأميرة ريما في كلمتها إلى "رؤية السعودية2030"، والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة. كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكيات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وحول العلاقات بين السعودية وأمريكا أكدت الأميرة ريما أنها علاقات قوية وتاريخية، تمتد على مدار 8 عقود، ولا تجمع قيادات البلدين فقط، بل شعبَيْهما أيضًا.

وقالت إن "شراكتنا جامعة بين الحزبين؛ فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء. وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:06 PM

السفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أمريكي واحد

قالت إن سياسة المملكة مصممة لكي تحقق السلام والأمن للمنطقة وللعالم

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محمد البقمي - الرياض
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أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، قوة العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، مشددة على أن العلاقات "أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

وتفصيلاً، أوضحت الأميرة ريما في كلمة لها بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية، نقلتها شبكة سي إن إن الأمريكية، أن "السعودية تشهد تغييرًا هائلاً، وغير مسبوق، وقيادتها تبذل جهودًا لإحداث هذا التغيير، ليس فقط على المستوى الداخلي، إنما أيضًا من خلال سياستنا الخارجية". مضيفة بأنها "أجندة مصممة لكي تحقق السلام الدائم والأمن والازدهار للمنطقة وللعالم".

وتطرقت الأميرة ريما في كلمتها إلى "رؤية السعودية2030"، والإصلاحات التي تشهدها السعودية في مجالات مختلفة. كما تحدثت عن أهمية التصدي لسلوكيات إيران في المنطقة، ومواجهة الحوثيين في اليمن، ومحاربة التطرف والإرهاب، وأهمية التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وحول العلاقات بين السعودية وأمريكا أكدت الأميرة ريما أنها علاقات قوية وتاريخية، تمتد على مدار 8 عقود، ولا تجمع قيادات البلدين فقط، بل شعبَيْهما أيضًا.

وقالت إن "شراكتنا جامعة بين الحزبين؛ فهي علاقة قدرتها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء. وعلاقتنا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد".

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