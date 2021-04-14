النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان

‏دراسة تتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق

توقعت دراسة حديثها أجراها موقع "Checkout" عن زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركة ستشهد زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت خلال هذا الشهر، حيث إن ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع يخططون لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان.

وأبدى المستهلكون في السعودية تحولهم بشكل قوي وكبير نحو التسوق عبر الإنترنت، خلال هذه الفترة، حيث إن 95% من المستطلعة آراؤهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت، بينما 29% منهم يتسوقون بالفعل أسبوعياً أو حتى يومياً.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة التسوق الإلكتروني في السعودية تتزايد، حيث ارتفعت نسبة المشترين عبر الإنترنت إما بشكل يومي أو أسبوعي من 20% في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 26% حالياً.

ويتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق عبر الإنترنت في السعودية، وكذلك في الإمارات، حيث أبدى 60% من المشاركين في الاستطلاع الاستعداد للشراء عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان، و50% توصيل الطعام، و44% الملابس والأزياء، و39% يخططون لشراء المنتجات المنزلية عبر الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان
سبق

توقعت دراسة حديثها أجراها موقع "Checkout" عن زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركة ستشهد زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت خلال هذا الشهر، حيث إن ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع يخططون لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان.

وأبدى المستهلكون في السعودية تحولهم بشكل قوي وكبير نحو التسوق عبر الإنترنت، خلال هذه الفترة، حيث إن 95% من المستطلعة آراؤهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت، بينما 29% منهم يتسوقون بالفعل أسبوعياً أو حتى يومياً.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة التسوق الإلكتروني في السعودية تتزايد، حيث ارتفعت نسبة المشترين عبر الإنترنت إما بشكل يومي أو أسبوعي من 20% في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 26% حالياً.

ويتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق عبر الإنترنت في السعودية، وكذلك في الإمارات، حيث أبدى 60% من المشاركين في الاستطلاع الاستعداد للشراء عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان، و50% توصيل الطعام، و44% الملابس والأزياء، و39% يخططون لشراء المنتجات المنزلية عبر الإنترنت.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
03:04 PM

نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان

‏دراسة تتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق

A A A
خالد علي - الرياض
1
577

توقعت دراسة حديثها أجراها موقع "Checkout" عن زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركة ستشهد زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت خلال هذا الشهر، حيث إن ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع يخططون لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان.

وأبدى المستهلكون في السعودية تحولهم بشكل قوي وكبير نحو التسوق عبر الإنترنت، خلال هذه الفترة، حيث إن 95% من المستطلعة آراؤهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت، بينما 29% منهم يتسوقون بالفعل أسبوعياً أو حتى يومياً.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة التسوق الإلكتروني في السعودية تتزايد، حيث ارتفعت نسبة المشترين عبر الإنترنت إما بشكل يومي أو أسبوعي من 20% في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 26% حالياً.

ويتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق عبر الإنترنت في السعودية، وكذلك في الإمارات، حيث أبدى 60% من المشاركين في الاستطلاع الاستعداد للشراء عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان، و50% توصيل الطعام، و44% الملابس والأزياء، و39% يخططون لشراء المنتجات المنزلية عبر الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,032
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,316
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة