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الهند تسجل 29689 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة

إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا و951 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفًا و382 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونًا و621 ألفًا و469 حالة.

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الهند تسجل 29689 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة
سبق

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا و951 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفًا و382 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونًا و621 ألفًا و469 حالة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:42 AM

الهند تسجل 29689 إصابة جديدة بكورونا و415 وفاة

إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 29689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و415 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 31 مليونًا و440 ألفًا و951 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 421 ألفًا و382 وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 30 مليونًا و621 ألفًا و469 حالة.

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