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لن نرتكب خطأ 2015.. "ماكرون": السعودية شريك بأي اتفاق نووي مع إيران

قال: سأقوم بزيارتي الثالثة للبنان بعد التحقق من أمور.. "قادته لا يستحقون بلدهم"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة: إن "التفاوض مع إيران سيكون متشددًا جدًّا وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية".

ووفق جلسة حوار خاصة مع ممثلي وسائل إعلام أميركية وأوروبية ومع "العربية": أكد "ماكرون" أنه "يجب التوصل إقليميًّا إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية"، وحذر ماكرون من أن "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جدًّا".

سأزور لبنان
وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأوضح أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددًا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".


الرئيسية/ المملكة / محليات

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لن نرتكب خطأ 2015.. "ماكرون": السعودية شريك بأي اتفاق نووي مع إيران
سبق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة: إن "التفاوض مع إيران سيكون متشددًا جدًّا وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية".

ووفق جلسة حوار خاصة مع ممثلي وسائل إعلام أميركية وأوروبية ومع "العربية": أكد "ماكرون" أنه "يجب التوصل إقليميًّا إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية"، وحذر ماكرون من أن "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جدًّا".

سأزور لبنان
وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأوضح أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددًا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".


29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
06:59 PM

لن نرتكب خطأ 2015.. "ماكرون": السعودية شريك بأي اتفاق نووي مع إيران

قال: سأقوم بزيارتي الثالثة للبنان بعد التحقق من أمور.. "قادته لا يستحقون بلدهم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة: إن "التفاوض مع إيران سيكون متشددًا جدًّا وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية".

ووفق جلسة حوار خاصة مع ممثلي وسائل إعلام أميركية وأوروبية ومع "العربية": أكد "ماكرون" أنه "يجب التوصل إقليميًّا إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب عدم ارتكاب خطأ العام ٢٠١٥ عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية"، وحذر ماكرون من أن "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جدًّا".

سأزور لبنان
وفي الشأن اللبناني، قال ماكرون: "سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات".

وأوضح أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب"، مشددًا على أن "المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان".

وأضاف: "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

وتابع: "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون.. شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".


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