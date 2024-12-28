تطبيق Jeeny يشهد إقبالاً كبيرًا وزيادة في عدد مرات التحميل بفضل تجربة العملاء السلسة نتيجة شراكته الناجحة مع  AppGallery

بوصفه واحدًا من التطبيقات الأولى التي تم إتاحتها ضمن Huawei Mobile Services منذ ثلاث سنوات، استفاد Jeeny بسرعة من شراكته مع Huaweiمن جراء التعاون الذي بدأ برغبة الطرفين في تطوير تجربة عملاء سلسة من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة. عند انضمامه إلى AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، أصبح تطبيق Jeeny سريعًا واحدًا من أفضل تطبيقات خدمات حجز المشاوير في المملكة العربية السعودية، أو كما يُعرف بتطبيقات توجيه المركبات. وحول ذلك يقول فلاح العنزي، المدير العام لشركة تطبيق جيني ومدير المرافق ورئيس الدعم والخدمات المساندة: "تعتبر رحلة شراكتنا ناجحة بكل المقاييس منذ إتاحة تطبيقنا ضمن Huawei Mobile Services. شراكتنا قريبة جدًّا مع Huawei، وربما أقربها على الإطلاق؛ فقد قمنا بالعديد من الحملات التسويقية المشتركة التي تهدف للترويج للتطبيق، وتشجيع تحميله أكثر باستخدام قسائم الخصم الترويجية والهدايا". وأضاف: "أيضًا كان Jeeny أحد أوائل التطبيقات في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه على الساعة الذكية HUAWEI WATCH 3 Series عندما أصبح متاحًا على الجهاز في منتصف عام 2021؛ إذ تسمح هذه الميزة للمستخدمين بعد طلب سياراتهم عبر هاتف هواوي الذكي بمتابعة طلبهم، ومشاهدة السيارة على الخريطة من راحة معصمهم". وتابع: "نواصل شراكتنا معًا، وترحب Jeeny على الدوام بـ Huawei ؛ ليكون جزءًا من مبادرات تدشين منتجاتها، وشريكًا لها في حملاتها الجديدة". ولفت فلاح العنزي إلى أنه "إذا نظرنا إلى الأرقام منذ انضمامنا إلى AppGallery، نرى زيادة كبيرة في حجم طلبات المشاوير اليومية. يأتي نحو 20٪ من إجمالي مرات تحميل تطبيق Jeeny من AppGallery، وفي العام الماضي أكمل مستخدمو أجهزة Huawei ما يقرب من 4 ملايين رحلة ناجحة مع Jeeny . وإضافة إلى ذلك، فإن نحو 800.000 من عملاء Jeeny النشطين هم من مستخدمي أجهزة Huawei". وأضاف فلاح العنزي: "لقد كانت حملاتنا المشتركة مع Huawei فعّالة للغاية؛ ففي إحدى الحملات حققنا زيادة بنسبة 500 في المئة في عدد المرات اليومية لتحميل التطبيق خلال أسبوعين من الحملة. وأصبح الهاشتاق #اربح مع هواوي_وجيني الترند على تويتر". وتتوافر منصة AppGallery في أكثر من 170 دولة/ منطقة حول العالم، مع أكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهريًّا على مستوى العالم حتى سبتمبر 2021. وقد حصلت تطبيقاتها على إجمالي عدد مرات تحميل وصل إلى 332.2 مليار مرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021. بينما ارتفع عدد التطبيقات التي تم تدشينها على AppGallery في عام 2020 خارج الصين إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بعام 2019؛ ما يعني أن المنصة تمتلك حاليًا قاعدة مستخدمين ضخمة ومتنامية. من ناحية أخرى، اكتسبت كل من AppGallery وJeeny سمعتهما كمبدعَين في مجالهما؛ الأمر الذي مكنهما من جذب عملاء جدد، وتشجيع المستخدمين الحاليين على البقاء مخلصين لعلامتَيْهم التجاريتَيْن. ومن خلال الاستفادة من الخبرة العريقة في مجال تخصصه، استفاد Jeeny من Huawei في تحسين منظومته؛ إذ يستمتع العملاء والموظفون بتجربة التفاعل مع الخدمة. ومن خلال الوجود على أجهزة Huawei ، والعمل عن كثب معها، يوفر Jeeny تجربة سلسة مع تعزيز المعرفة به، وزيادة مرات تحميله. وتأخذ هذه الأنواع من الشراكات أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى في القطاعات شديدة التنافسية وسريعة الحركة، مثل قطاعَي التكنولوجيا والخدمات. وقد دفع نجاح التعاون تطبيق Jeeny ليكون واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في فئته في المملكة العربية السعودية. وشدَّد المدير العام ومدير المرافق والخدمات المساندة في جيني على "أننا حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة مع Huawei وتعزيزها. وأعتقد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا عمله". وأضاف: "سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الحملات المشتركة، وسنعمل معًا لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بتحميل التطبيق، وجذب المستخدمين. إن منظومة Huawei هي أكثر بكثير من مجرد متجر التطبيقات AppGallery، وأعتقد أن الفرصة قد حانت لاكتشافها. ونجري حاليًا محادثات مع الشركة لربط تطبيق Jeeny مع Petal Maps و Petal Searchالخاصة بها، والعمل معها في HUAWEI Ads ". واختتم حديثه بالقول: "سعداء جدًّا بهذه الشراكة، ومتفائلون بشأن النتائج المستقبلية التي ستنتج منها".

تطبيق Jeeny يشهد إقبالاً كبيرًا وزيادة في عدد مرات التحميل بفضل تجربة العملاء السلسة نتيجة شراكته الناجحة مع AppGallery صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-27 بوصفه واحدًا من التطبيقات الأولى التي تم إتاحتها ضمن Huawei Mobile Services منذ ثلاث سنوات، استفاد Jeeny بسرعة من شراكته مع Huaweiمن جراء التعاون الذي بدأ برغبة الطرفين في تطوير تجربة عملاء سلسة من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة.



عند انضمامه إلى AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، أصبح تطبيق Jeeny سريعًا واحدًا من أفضل تطبيقات خدمات حجز المشاوير في المملكة العربية السعودية، أو كما يُعرف بتطبيقات توجيه المركبات. وحول ذلك يقول فلاح العنزي، المدير العام لشركة تطبيق جيني ومدير المرافق ورئيس الدعم والخدمات المساندة: "تعتبر رحلة شراكتنا ناجحة بكل المقاييس منذ إتاحة تطبيقنا ضمن Huawei Mobile Services. شراكتنا قريبة جدًّا مع Huawei، وربما أقربها على الإطلاق؛ فقد قمنا بالعديد من الحملات التسويقية المشتركة التي تهدف للترويج للتطبيق، وتشجيع تحميله أكثر باستخدام قسائم الخصم الترويجية والهدايا".



وأضاف: "أيضًا كان Jeeny أحد أوائل التطبيقات في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه على الساعة الذكية HUAWEI WATCH 3 Series عندما أصبح متاحًا على الجهاز في منتصف عام 2021؛ إذ تسمح هذه الميزة للمستخدمين بعد طلب سياراتهم عبر هاتف هواوي الذكي بمتابعة طلبهم، ومشاهدة السيارة على الخريطة من راحة معصمهم".



وتابع: "نواصل شراكتنا معًا، وترحب Jeeny على الدوام بـ Huawei ؛ ليكون جزءًا من مبادرات تدشين منتجاتها، وشريكًا لها في حملاتها الجديدة".



ولفت فلاح العنزي إلى أنه "إذا نظرنا إلى الأرقام منذ انضمامنا إلى AppGallery، نرى زيادة كبيرة في حجم طلبات المشاوير اليومية. يأتي نحو 20٪ من إجمالي مرات تحميل تطبيق Jeeny من AppGallery، وفي العام الماضي أكمل مستخدمو أجهزة Huawei ما يقرب من 4 ملايين رحلة ناجحة مع Jeeny . وإضافة إلى ذلك، فإن نحو 800.000 من عملاء Jeeny النشطين هم من مستخدمي أجهزة Huawei".



وأضاف فلاح العنزي: "لقد كانت حملاتنا المشتركة مع Huawei فعّالة للغاية؛ ففي إحدى الحملات حققنا زيادة بنسبة 500 في المئة في عدد المرات اليومية لتحميل التطبيق خلال أسبوعين من الحملة. وأصبح الهاشتاق #اربح مع هواوي_وجيني الترند على تويتر".



وتتوافر منصة AppGallery في أكثر من 170 دولة/ منطقة حول العالم، مع أكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهريًّا على مستوى العالم حتى سبتمبر 2021. وقد حصلت تطبيقاتها على إجمالي عدد مرات تحميل وصل إلى 332.2 مليار مرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021. بينما ارتفع عدد التطبيقات التي تم تدشينها على AppGallery في عام 2020 خارج الصين إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بعام 2019؛ ما يعني أن المنصة تمتلك حاليًا قاعدة مستخدمين ضخمة ومتنامية.



من ناحية أخرى، اكتسبت كل من AppGallery وJeeny سمعتهما كمبدعَين في مجالهما؛ الأمر الذي مكنهما من جذب عملاء جدد، وتشجيع المستخدمين الحاليين على البقاء مخلصين لعلامتَيْهم التجاريتَيْن.



ومن خلال الاستفادة من الخبرة العريقة في مجال تخصصه، استفاد Jeeny من Huawei في تحسين منظومته؛ إذ يستمتع العملاء والموظفون بتجربة التفاعل مع الخدمة. ومن خلال الوجود على أجهزة Huawei ، والعمل عن كثب معها، يوفر Jeeny تجربة سلسة مع تعزيز المعرفة به، وزيادة مرات تحميله.



وتأخذ هذه الأنواع من الشراكات أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى في القطاعات شديدة التنافسية وسريعة الحركة، مثل قطاعَي التكنولوجيا والخدمات. وقد دفع نجاح التعاون تطبيق Jeeny ليكون واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في فئته في المملكة العربية السعودية.



وشدَّد المدير العام ومدير المرافق والخدمات المساندة في جيني على "أننا حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة مع Huawei وتعزيزها. وأعتقد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا عمله". وأضاف: "سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الحملات المشتركة، وسنعمل معًا لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بتحميل التطبيق، وجذب المستخدمين. إن منظومة Huawei هي أكثر بكثير من مجرد متجر التطبيقات AppGallery، وأعتقد أن الفرصة قد حانت لاكتشافها. ونجري حاليًا محادثات مع الشركة لربط تطبيق Jeeny مع Petal Maps و Petal Searchالخاصة بها، والعمل معها في HUAWEI Ads ".



واختتم حديثه بالقول: "سعداء جدًّا بهذه الشراكة، ومتفائلون بشأن النتائج المستقبلية التي ستنتج منها".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 11:36 PM

تطبيق Jeeny يشهد إقبالاً كبيرًا وزيادة في عدد مرات التحميل بفضل تجربة العملاء السلسة نتيجة شراكته الناجحة مع AppGallery





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بوصفه واحدًا من التطبيقات الأولى التي تم إتاحتها ضمن Huawei Mobile Services منذ ثلاث سنوات، استفاد Jeeny بسرعة من شراكته مع Huaweiمن جراء التعاون الذي بدأ برغبة الطرفين في تطوير تجربة عملاء سلسة من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة.



عند انضمامه إلى AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، أصبح تطبيق Jeeny سريعًا واحدًا من أفضل تطبيقات خدمات حجز المشاوير في المملكة العربية السعودية، أو كما يُعرف بتطبيقات توجيه المركبات. وحول ذلك يقول فلاح العنزي، المدير العام لشركة تطبيق جيني ومدير المرافق ورئيس الدعم والخدمات المساندة: "تعتبر رحلة شراكتنا ناجحة بكل المقاييس منذ إتاحة تطبيقنا ضمن Huawei Mobile Services. شراكتنا قريبة جدًّا مع Huawei، وربما أقربها على الإطلاق؛ فقد قمنا بالعديد من الحملات التسويقية المشتركة التي تهدف للترويج للتطبيق، وتشجيع تحميله أكثر باستخدام قسائم الخصم الترويجية والهدايا".



وأضاف: "أيضًا كان Jeeny أحد أوائل التطبيقات في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه على الساعة الذكية HUAWEI WATCH 3 Series عندما أصبح متاحًا على الجهاز في منتصف عام 2021؛ إذ تسمح هذه الميزة للمستخدمين بعد طلب سياراتهم عبر هاتف هواوي الذكي بمتابعة طلبهم، ومشاهدة السيارة على الخريطة من راحة معصمهم".



وتابع: "نواصل شراكتنا معًا، وترحب Jeeny على الدوام بـ Huawei ؛ ليكون جزءًا من مبادرات تدشين منتجاتها، وشريكًا لها في حملاتها الجديدة".



ولفت فلاح العنزي إلى أنه "إذا نظرنا إلى الأرقام منذ انضمامنا إلى AppGallery، نرى زيادة كبيرة في حجم طلبات المشاوير اليومية. يأتي نحو 20٪ من إجمالي مرات تحميل تطبيق Jeeny من AppGallery، وفي العام الماضي أكمل مستخدمو أجهزة Huawei ما يقرب من 4 ملايين رحلة ناجحة مع Jeeny . وإضافة إلى ذلك، فإن نحو 800.000 من عملاء Jeeny النشطين هم من مستخدمي أجهزة Huawei".



وأضاف فلاح العنزي: "لقد كانت حملاتنا المشتركة مع Huawei فعّالة للغاية؛ ففي إحدى الحملات حققنا زيادة بنسبة 500 في المئة في عدد المرات اليومية لتحميل التطبيق خلال أسبوعين من الحملة. وأصبح الهاشتاق #اربح مع هواوي_وجيني الترند على تويتر".



وتتوافر منصة AppGallery في أكثر من 170 دولة/ منطقة حول العالم، مع أكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهريًّا على مستوى العالم حتى سبتمبر 2021. وقد حصلت تطبيقاتها على إجمالي عدد مرات تحميل وصل إلى 332.2 مليار مرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021. بينما ارتفع عدد التطبيقات التي تم تدشينها على AppGallery في عام 2020 خارج الصين إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بعام 2019؛ ما يعني أن المنصة تمتلك حاليًا قاعدة مستخدمين ضخمة ومتنامية.



من ناحية أخرى، اكتسبت كل من AppGallery وJeeny سمعتهما كمبدعَين في مجالهما؛ الأمر الذي مكنهما من جذب عملاء جدد، وتشجيع المستخدمين الحاليين على البقاء مخلصين لعلامتَيْهم التجاريتَيْن.



ومن خلال الاستفادة من الخبرة العريقة في مجال تخصصه، استفاد Jeeny من Huawei في تحسين منظومته؛ إذ يستمتع العملاء والموظفون بتجربة التفاعل مع الخدمة. ومن خلال الوجود على أجهزة Huawei ، والعمل عن كثب معها، يوفر Jeeny تجربة سلسة مع تعزيز المعرفة به، وزيادة مرات تحميله.



وتأخذ هذه الأنواع من الشراكات أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى في القطاعات شديدة التنافسية وسريعة الحركة، مثل قطاعَي التكنولوجيا والخدمات. وقد دفع نجاح التعاون تطبيق Jeeny ليكون واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في فئته في المملكة العربية السعودية.



وشدَّد المدير العام ومدير المرافق والخدمات المساندة في جيني على "أننا حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة مع Huawei وتعزيزها. وأعتقد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا عمله". وأضاف: "سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الحملات المشتركة، وسنعمل معًا لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بتحميل التطبيق، وجذب المستخدمين. إن منظومة Huawei هي أكثر بكثير من مجرد متجر التطبيقات AppGallery، وأعتقد أن الفرصة قد حانت لاكتشافها. ونجري حاليًا محادثات مع الشركة لربط تطبيق Jeeny مع Petal Maps و Petal Searchالخاصة بها، والعمل معها في HUAWEI Ads ".



واختتم حديثه بالقول: "سعداء جدًّا بهذه الشراكة، ومتفائلون بشأن النتائج المستقبلية التي ستنتج منها".