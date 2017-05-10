لأنها تنشر البغضاء والكراهية.. رفض تعيين "كرمان" مشرفة على محتوى "فيس بوك وانستغرام"

حرّضت على السعودية وهاجمت "التحالف"

تشهد مواقع التواصل جدلاً محتدمًا بعد إعلان الحركية "توكل كرمان" تنصيبها عضوةً بفريق المجلس الإشرافي على موقعي "فيس بوك وانستغرام"، وتتركز مهمة ذلك المجلس في متابعة محتوى ما يُنشر، وهذه أعظم مصائب الدهر، فـ"توكل" المعروفة بميولها الإخوانية والتي نادت بالمظاهرات في السعودية وتحرّض ليل نهار على من لا ينسجم مع السياسة التركية القطرية؛ تراقب محتوى المنصتين وتحجب ما ينشر الكراهية!

وخرجت أصوات عريضة من مستخدمي هذه المواقع لترفض ترشيح "كرمان المؤدلجة" مشرفةً على أهم المواقع التي تستخدمها الشعوب العربية للتعبير، وهي التي طالما رقصت على جراح اليمن في ٢٠١١ إبان الانفجار الشعبي، وقدّمها فلول الإخوان كبطلة قومية داعمة ومشجعة لـ"الخريف العربي"، تتنفس الهواء السياسي التركي، ولأنها تتبدل وتتحول سرعان ما أيّدت انقلاب الحوثي على الشرعية في ٢٠١٥، واستقطبها التنظيم "القطرتركي" لتُوجه سهامها صوب السعودية.

وخشي مجتمع "فيس بوك وانستغرام" من أن تُسيّس هذه المواقع لصالح الدول التي تتبنى خطاب "كرمان" التي تهاجم "التحالف" الذي جاء لينقذ بلدها من مستنقعات الحوثي، مع مطالبات بانسحاب جماعي من هذه المواقع حتى تستبعد منه.

وقال الكاتب الصحافي "محمد آل الشيخ": "‏يجب أن ينسحب السعوديون والإماراتيون والبحرينيون والمصريون من الفيس بوك بعد أن تولت (توكل كرمان) هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصبًا في الفيس بوك".

وكتب الإعلامي الإماراتي الدكتور علي بن تميم: "‏تستمر فيسبوك بتعيين الإخوانية توكل كرمان في مجلس الإشراف على المحتوى، وتصر على موقفها المريب على الرغم من استهجان عربي كبير أدى إلى إلغاء آلاف الحسابات في فيسبوك، كيف يتم تعيين بوقٍ إعلاميٍ لمحور في صراع مع محورٍ آخر ليكون حَكَمًا على ما يُنشر؟ ما الصفقة المبرمة؟".

وذكر السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي: "‏قناة الجزيرة: ماذا يحدث في حواياكم؟ زوكربيرغ والفيس بوك: رسائل احتجاج على تعيين توكل كرمان، وأطالب الجماهير العربية بأن يتم إلغاء حساباتهم في حال وجود توكل كرمان في الفيس بوك. أنيس منصور: "مش عيب عليك تشتم الرئيس اليمني ورئيس الوزراء".