"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على الباحة: حالة تتواصل حتى 6 مساء
المركز الوطني: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
نَبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على الباحة: حالة تتواصل حتى 6 مساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-11
نَبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:35 AM
"الأرصاد" ينبه من سحب رعدية ممطرة على الباحة: حالة تتواصل حتى 6 مساء
المركز الوطني: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
نَبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.