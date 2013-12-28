النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أول إصابات من الفيروس المكتشف في بريطانيا

3 أفراد وصلوا إلى البلاد من لندن

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى من غيرها، من سلالات الفيروس الحالية، في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس كورونا.

وقال كبير موظفي الرئاسة "نوه يونغ مين"، أمس: إن السلطات ستبدأ في فبراير شباط تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين؛ على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونًا أو أكثر من 85% من مواطنيها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أول إصابات من الفيروس المكتشف في بريطانيا
سبق

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى من غيرها، من سلالات الفيروس الحالية، في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس كورونا.

وقال كبير موظفي الرئاسة "نوه يونغ مين"، أمس: إن السلطات ستبدأ في فبراير شباط تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين؛ على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونًا أو أكثر من 85% من مواطنيها.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:26 AM

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أول إصابات من الفيروس المكتشف في بريطانيا

3 أفراد وصلوا إلى البلاد من لندن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
554

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى من غيرها، من سلالات الفيروس الحالية، في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس كورونا.

وقال كبير موظفي الرئاسة "نوه يونغ مين"، أمس: إن السلطات ستبدأ في فبراير شباط تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين؛ على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونًا أو أكثر من 85% من مواطنيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,727
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,047
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,359

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة