كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أول إصابات من الفيروس المكتشف في بريطانيا

3 أفراد وصلوا إلى البلاد من لندن

ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى من غيرها، من سلالات الفيروس الحالية، في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس كورونا.

وقال كبير موظفي الرئاسة "نوه يونغ مين"، أمس: إن السلطات ستبدأ في فبراير شباط تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين؛ على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونًا أو أكثر من 85% من مواطنيها.