الشباب لتأمين مقعد آسيوي والاتحاد للهروب من منطقة الخطر

أربع مواجهات نارية اليوم في الجولة 26 من الدوري

تستكمل الليلة منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات نارية نتائجها ستلعب دوراً هاماً في مصير جدول الترتيب بالنسبة لفرق القاع وأيضاً بالنسبة للمقعد الآسيوي الرابع.

يدشن القادسية صاحب المركز 12 مواجهات اليوم حينما يستضيف فريق أحد متذيل الجدول على ملعب الأمير سعود بن جلوي عند الساعة ( 6:35 ) مساءً.

يتطلع القادسية لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ سبع جولات بغية تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر إلى جانب مصالحة جماهيره.

في المقابل يبحث أحد عن العودة بنتيجة إيجابية تجدد من آماله في البقاء حتى حين والتي أصبحت معقدة للغاية بالنسبة له.

ويواجه الفيصلي صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة نظيره الفتح الذي يتراجع عنه بمركزين وبفارق ثلاث نقاط على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة (6:55) مساءً.

ويستضيف الاتحاد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة جاره ومنافسه في جدول الترتيب نادي الباطن الذي يتساوى معه في النقاط ويتراجع عنه بفارق الأهداف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة (8:45 ) مساءً.

يتطلع الضيوف إلى استثمار الحالة المعنوية لدى لاعبيه إلى جانب عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته بعد أن ضمن مقعداً في المربع الذهبي لكأس الملك لخطف نقاط اللقاء التي ستكون كفيلة بإخراج الفريق خارج دوامة الخطر ولو مؤقتاً من خلال توسيع الفارق مع ضيفه إلى 3 نقاط.

أما الباطن يبحث عن طوق نجاة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى سكة الفوز وتوقف مسلسل الهزائم الملاحق للفريق في الجولتين الماضيتين كما يبحث الضيوف عن رد الاعتبار بعد إقصائهم من بطولة كأس الملك.

وتختتم مواجهة الليلة بلقاء من العيار الثقيل حينما يحل الأهلي خامس الترتيب ضيفاً ثقيلاً على الشباب الذي يحتل المركز الثالث على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة (8:45 ) مساءً.

يطمح الشباب لتحقيق فوز يؤمن به المركز الثالث للاقتراب من الحصول على مقعد آسيوي لاسيما وأن الضيوف أحد أقرب منافسين له مع التعاون للحصول على المركزين الثالث والرابع.

وفي المقابل يبحث الأهلي عن العودة بنقاط اللقاء للإبقاء على حظوظه قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وأيضاً من أجل مصالحة جماهيره.