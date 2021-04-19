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وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالصومال يثمّن جهود المملكة التنموية

استعرض مع مدير مكتب الندوة بمقديشيو جهودها الإنسانية بشكل عام

أثنى وزير الدولة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الصومال شيخ محمود معلم يحيي، على جهود المملكة ودورها الرائد في مجال الشباب تعليماً وتربية وتأهيلاً.

جاء ذلك لدى زيارته الودية لمكتب الندوة في العاصمة مقديشو، حيث استقبله مدير المكتب، واستعرض مع ضيفه برامج الندوة وجهودها الإنسانية في الصومال وعديد من البلدان الإفريقية المجاورة، وسبل تعزيز التعاون والعلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية التي تسهّل عمل الندوة وإتمام مشروعاتها التنموية والشبابية.

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة بالصومال، جهود المملكة حكومة وشعباً في دعم العمل الإنساني وعبّر عن سعادته وشكره لهذه الزيارة التي تعكس ثقة المسؤولين بالندوة وإيمانهم بجهودها الإنسانية والتنموية.

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وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالصومال يثمّن جهود المملكة التنموية
سبق

أثنى وزير الدولة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الصومال شيخ محمود معلم يحيي، على جهود المملكة ودورها الرائد في مجال الشباب تعليماً وتربية وتأهيلاً.

جاء ذلك لدى زيارته الودية لمكتب الندوة في العاصمة مقديشو، حيث استقبله مدير المكتب، واستعرض مع ضيفه برامج الندوة وجهودها الإنسانية في الصومال وعديد من البلدان الإفريقية المجاورة، وسبل تعزيز التعاون والعلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية التي تسهّل عمل الندوة وإتمام مشروعاتها التنموية والشبابية.

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة بالصومال، جهود المملكة حكومة وشعباً في دعم العمل الإنساني وعبّر عن سعادته وشكره لهذه الزيارة التي تعكس ثقة المسؤولين بالندوة وإيمانهم بجهودها الإنسانية والتنموية.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:10 PM

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالصومال يثمّن جهود المملكة التنموية

استعرض مع مدير مكتب الندوة بمقديشيو جهودها الإنسانية بشكل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثنى وزير الدولة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الصومال شيخ محمود معلم يحيي، على جهود المملكة ودورها الرائد في مجال الشباب تعليماً وتربية وتأهيلاً.

جاء ذلك لدى زيارته الودية لمكتب الندوة في العاصمة مقديشو، حيث استقبله مدير المكتب، واستعرض مع ضيفه برامج الندوة وجهودها الإنسانية في الصومال وعديد من البلدان الإفريقية المجاورة، وسبل تعزيز التعاون والعلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية التي تسهّل عمل الندوة وإتمام مشروعاتها التنموية والشبابية.

من جانبه، ثمّن مدير مكتب الندوة بالصومال، جهود المملكة حكومة وشعباً في دعم العمل الإنساني وعبّر عن سعادته وشكره لهذه الزيارة التي تعكس ثقة المسؤولين بالندوة وإيمانهم بجهودها الإنسانية والتنموية.

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