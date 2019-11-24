بالفيديو .. هبوط الأسفلت بسبب الأمطار يكشف سوء التنفيذ بـ"شعف الوليد" في النماص

أدى هطول الأمطار على محافظة النماص أمس وأمس الأول، إلى تأثر طريق بمنتزه شعف الوليد، الذي شهد انهيارًا جزئيًا بطبقة الأسفلت، ما يكشف سوء التنفيذ.

ووثق مواطن مقطع فيديو، ظهر من خلاله تكسّر وانهيار جزء من الطريق، محذرًا سالكي الطريق من خطورته.