نجران.. رياح وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية

تستمر حتى الـ 9 مساءً "والمدني" تدعو إلى اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، ويدمة، وشرورة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جانبها، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.