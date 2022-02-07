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شيخوخة في 10 أيام.. تحذيرٌ لغير الملقحين: هذا ما تعنيه إصابتكم بـ"كورونا"!

يحمله عالِم روسي ويؤكد: تأثيرات كان متوقعًا مرور الجسم بها خلال 10 أعوام

حذّر عالم روسي مختص بعلم الأحياء الجزيئية بجامعة موسكو، من تأثير الإصابة بكورونا على العمر البيولوجي لغير المُلَقحين.

وفي التفاصيل، كشف "مكسيم سكولاتشيف"، أن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس "كورونا"، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس.. وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى "شيخوخة" الجسم لمدة عشر سنوات.

وأوضح أنه "إذا لم يتلقَّ الشخص لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وعانى من مرض كوفيد-19؛ فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم خلال 10 سنوات؛ لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة"؛ وفق "سبوتنك".

وفي هذا الإطار، قال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية؛ فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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شيخوخة في 10 أيام.. تحذيرٌ لغير الملقحين: هذا ما تعنيه إصابتكم بـ"كورونا"!
سبق

حذّر عالم روسي مختص بعلم الأحياء الجزيئية بجامعة موسكو، من تأثير الإصابة بكورونا على العمر البيولوجي لغير المُلَقحين.

وفي التفاصيل، كشف "مكسيم سكولاتشيف"، أن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس "كورونا"، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس.. وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى "شيخوخة" الجسم لمدة عشر سنوات.

وأوضح أنه "إذا لم يتلقَّ الشخص لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وعانى من مرض كوفيد-19؛ فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم خلال 10 سنوات؛ لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة"؛ وفق "سبوتنك".

وفي هذا الإطار، قال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية؛ فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه الفيروس.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:38 PM

شيخوخة في 10 أيام.. تحذيرٌ لغير الملقحين: هذا ما تعنيه إصابتكم بـ"كورونا"!

يحمله عالِم روسي ويؤكد: تأثيرات كان متوقعًا مرور الجسم بها خلال 10 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر عالم روسي مختص بعلم الأحياء الجزيئية بجامعة موسكو، من تأثير الإصابة بكورونا على العمر البيولوجي لغير المُلَقحين.

وفي التفاصيل، كشف "مكسيم سكولاتشيف"، أن صحة الشخص الذي لم يتم تطعيمه ضد فيروس "كورونا"، ستعاني من عدد من العوامل السلبية في حالة الإصابة بالفيروس.. وبإمكان هذه العوامل السلبية أن تؤدي في غضون عشرة أيام إلى "شيخوخة" الجسم لمدة عشر سنوات.

وأوضح أنه "إذا لم يتلقَّ الشخص لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، وعانى من مرض كوفيد-19؛ فإنه في الواقع يتعرض لتأثيرات صحية، كان من المتوقع أن يمر بها الجسم خلال 10 سنوات؛ لكنه يشعر بها في غضون عشرة أيام، وهو ما يشبه الشيخوخة المتسارعة"؛ وفق "سبوتنك".

وفي هذا الإطار، قال عالم البيولوجيا إنه على عكس عملية الشيخوخة الطبيعية؛ فإن آثار عدوى فيروس كورونا يمكن تلافيها من خلال علاج آثار المرض الذي يتسبب فيه الفيروس.

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