النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق.. مقتل 9 أشخاص في انفجار حافلة مفخخة قرب كربلاء

أصيب 6 آخرون.. ولم يتضح إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير

قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن انفجاراً في حافلة صغيرة وقع اليوم الجمعة خارج مدينة كربلاء، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، كشف المسؤولون عن إصابة ستة ركاب آخرين في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة.

وأوضح المسؤولون أن كل القتلى من المدنيين، وتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشياً مع اللوائح، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير، ولم يعلن أحد مسؤوليته حتى الآن.

وكان العراق قد أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لكن الخلايا النائمة للتنظيم مستمرة في شن أعمال تمرد وهجمات متفرقة في أنحاء البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق.. مقتل 9 أشخاص في انفجار حافلة مفخخة قرب كربلاء
سبق

قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن انفجاراً في حافلة صغيرة وقع اليوم الجمعة خارج مدينة كربلاء، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، كشف المسؤولون عن إصابة ستة ركاب آخرين في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة.

وأوضح المسؤولون أن كل القتلى من المدنيين، وتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشياً مع اللوائح، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير، ولم يعلن أحد مسؤوليته حتى الآن.

وكان العراق قد أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لكن الخلايا النائمة للتنظيم مستمرة في شن أعمال تمرد وهجمات متفرقة في أنحاء البلاد.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
10:37 PM

العراق.. مقتل 9 أشخاص في انفجار حافلة مفخخة قرب كربلاء

أصيب 6 آخرون.. ولم يتضح إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,979

قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن انفجاراً في حافلة صغيرة وقع اليوم الجمعة خارج مدينة كربلاء، وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، كشف المسؤولون عن إصابة ستة ركاب آخرين في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة.

وأوضح المسؤولون أن كل القتلى من المدنيين، وتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشياً مع اللوائح، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان مفجراً انتحارياً وراء التفجير، ولم يعلن أحد مسؤوليته حتى الآن.

وكان العراق قد أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لكن الخلايا النائمة للتنظيم مستمرة في شن أعمال تمرد وهجمات متفرقة في أنحاء البلاد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,814
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,001
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,964
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,539

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة