"هيئة الرياضة" تجذب زوار سوق عكاظ بفعاليات مشوقة

شهدت ساحات جناح الهيئة العامة للرياضة في سوق عكاظ ألعابًا مشوقة ومثيرة للتحدي، أثمرت عن منافسة في الألعاب القديمة بين الآباء والأبناء والأصدقاء، وسط أجواء حماسية وترفيهية، حيث برزت ألعاب قفز الحبل والكيرم والزقطة والسهام وركوب الهجن، وألعاب أخرى يجيدها كبار السن ويفضلون ممارستها مع أطفالهم وذويهم من صغار السن، في الساحات التي خصصتها الهيئة لزوارها الذين يتوافدون بشكل يومي إلى السوق؛ للاستمتاع بأوقاتهم في ممارسة الرياضات المفيدة والمشوقة.



‎ويشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة تشارك للمرة الأولى في سوق عكاظ التاريخي ضمن قطاعات وجهات حكومية مختلفة، بجناح يزخر بفعاليات متنوعة تناسب فئات الزوار المختلفة الذين يتوافدون بأعداد كبيرة منذ الأيام الأولى، من خلال الاتحاد السعودي للرياضات المجتمعية والاتحاد السعودي للهجن والاتحاد السعودي للسهام.

وفي وقت سابق جرى تجهيز مواقع مختلفة لـ 22 لعبة ذهنية وحركية "قديمة" لممارستها من الزوار، إضافة إلى توفير التجهيزات الخاصة بكل لعبة؛ لإضفاء أجواء مميزة لزوار الجناح الذين تفاعلوا بشكل ملحوظ مع الفعاليات المقدمة لهم.