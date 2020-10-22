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شراكة إستراتيجية بين المركز الوطني للذكاء الاصطناعي و"هواوي"

لدعم برامج تدريب المهندسين والطلاب السعوديين المتخصصين في المجال

أعلن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهمٍ مع شركة هواوي تهدف إلى التعاون الإستراتيجي لتفعيل البرنامج الوطني لتنمية القدرات، إحدى مبادرات المملكة الرامية لتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة ستدعم شركة هواوي برامج تدريب المهندسين والطلاب السعوديين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التطوير المشترك لرفع إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة باللغة العربية، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص تطوير منصة لدعم القدرات الوطنية وتوطين الحلول التقنية المحلية في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌّ من: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ورئيس هواوي الشرق الأوسط تشارلز يانغ، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020 التي عقدت افتراضياً بالرياض.

ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الجانبان على صياغة إستراتيجية شاملة لإنتاج منظومةٍ من شأنها النهوض بمهارات وقدرات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وسيعمل الجانبان على تطوير برنامج تنمية وتأهيل المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي، الذي سيوفر فرص تدريبٍ متقدمٍ لطلاب الجامعات السعودية والباحثين والمطورين، لتمكينهم من الإلمام بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ويهدف هذا البرنامج المستدام إلى توفير كوادر مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة على حدٍ سواء.

وتأتي مذكرة التفاهم مع المركز ليدعم تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات ومستويات الابتكار في هذا المجال على مستوى المملكة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور التويجري: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع شركة هواوي، التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بالكوادر السعودية لتستفيد من ميزات وفوائد البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تعليم السعوديين وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتوفير استدامة من الكوادر المتخصصة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في دعم تحقيق حوالي 70% من أهداف رؤية المملكة 2030 بشكلٍ مباشر عبر أجندة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعماً لطموح القيادة الرشيدة لجعل المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي".

من جهته صرح تشارلز يانغ قائلاً: "تعتمد هواوي إستراتيجية بحث وتطويرٍ طموحة وطويلة الأمد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؛ مما يخلق فرصاً غير مسبوقة عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، والحوسبة السحابية، فضلاً عن التطبيقات الذكية ذات العلاقة. وبالتعاون مع (سدايا) نحن نتطلع لتطوير قيمة جديدة في هذه المجالات، والتعاون مع مطور الذكاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة إستراتيجية بين المركز الوطني للذكاء الاصطناعي و"هواوي"
سبق

أعلن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهمٍ مع شركة هواوي تهدف إلى التعاون الإستراتيجي لتفعيل البرنامج الوطني لتنمية القدرات، إحدى مبادرات المملكة الرامية لتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة ستدعم شركة هواوي برامج تدريب المهندسين والطلاب السعوديين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التطوير المشترك لرفع إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة باللغة العربية، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص تطوير منصة لدعم القدرات الوطنية وتوطين الحلول التقنية المحلية في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌّ من: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ورئيس هواوي الشرق الأوسط تشارلز يانغ، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020 التي عقدت افتراضياً بالرياض.

ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الجانبان على صياغة إستراتيجية شاملة لإنتاج منظومةٍ من شأنها النهوض بمهارات وقدرات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وسيعمل الجانبان على تطوير برنامج تنمية وتأهيل المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي، الذي سيوفر فرص تدريبٍ متقدمٍ لطلاب الجامعات السعودية والباحثين والمطورين، لتمكينهم من الإلمام بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ويهدف هذا البرنامج المستدام إلى توفير كوادر مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة على حدٍ سواء.

وتأتي مذكرة التفاهم مع المركز ليدعم تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات ومستويات الابتكار في هذا المجال على مستوى المملكة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور التويجري: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع شركة هواوي، التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بالكوادر السعودية لتستفيد من ميزات وفوائد البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تعليم السعوديين وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتوفير استدامة من الكوادر المتخصصة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في دعم تحقيق حوالي 70% من أهداف رؤية المملكة 2030 بشكلٍ مباشر عبر أجندة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعماً لطموح القيادة الرشيدة لجعل المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي".

من جهته صرح تشارلز يانغ قائلاً: "تعتمد هواوي إستراتيجية بحث وتطويرٍ طموحة وطويلة الأمد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؛ مما يخلق فرصاً غير مسبوقة عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، والحوسبة السحابية، فضلاً عن التطبيقات الذكية ذات العلاقة. وبالتعاون مع (سدايا) نحن نتطلع لتطوير قيمة جديدة في هذه المجالات، والتعاون مع مطور الذكاء.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
06:17 PM

شراكة إستراتيجية بين المركز الوطني للذكاء الاصطناعي و"هواوي"

لدعم برامج تدريب المهندسين والطلاب السعوديين المتخصصين في المجال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهمٍ مع شركة هواوي تهدف إلى التعاون الإستراتيجي لتفعيل البرنامج الوطني لتنمية القدرات، إحدى مبادرات المملكة الرامية لتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة ستدعم شركة هواوي برامج تدريب المهندسين والطلاب السعوديين المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التطوير المشترك لرفع إمكانيات الذكاء الاصطناعي الخاصة باللغة العربية، كما سيعمل الطرفان على استكشاف فرص تطوير منصة لدعم القدرات الوطنية وتوطين الحلول التقنية المحلية في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌّ من: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ورئيس هواوي الشرق الأوسط تشارلز يانغ، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020 التي عقدت افتراضياً بالرياض.

ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الجانبان على صياغة إستراتيجية شاملة لإنتاج منظومةٍ من شأنها النهوض بمهارات وقدرات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وسيعمل الجانبان على تطوير برنامج تنمية وتأهيل المواهب الوطنية في الذكاء الاصطناعي، الذي سيوفر فرص تدريبٍ متقدمٍ لطلاب الجامعات السعودية والباحثين والمطورين، لتمكينهم من الإلمام بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ويهدف هذا البرنامج المستدام إلى توفير كوادر مؤهلة لتلبية الطلب المتزايد في هذا المجال من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة على حدٍ سواء.

وتأتي مذكرة التفاهم مع المركز ليدعم تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات ومستويات الابتكار في هذا المجال على مستوى المملكة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور التويجري: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع شركة هواوي، التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بالكوادر السعودية لتستفيد من ميزات وفوائد البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تعليم السعوديين وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتوفير استدامة من الكوادر المتخصصة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في دعم تحقيق حوالي 70% من أهداف رؤية المملكة 2030 بشكلٍ مباشر عبر أجندة البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعماً لطموح القيادة الرشيدة لجعل المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي".

من جهته صرح تشارلز يانغ قائلاً: "تعتمد هواوي إستراتيجية بحث وتطويرٍ طموحة وطويلة الأمد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؛ مما يخلق فرصاً غير مسبوقة عبر الجمع بين الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، والحوسبة السحابية، فضلاً عن التطبيقات الذكية ذات العلاقة. وبالتعاون مع (سدايا) نحن نتطلع لتطوير قيمة جديدة في هذه المجالات، والتعاون مع مطور الذكاء.

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