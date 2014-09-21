النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني

السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة بالموقع للتعرف على المشتبه به

أُصيب مراهقان اليوم الاثنين إثر إطلاق نار في مدرسة "هيريتيدج" الثانوية في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نقل موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي عن الشرطة قولها إن إصابة الشخصين "ليست خطيرة، ولا تهدد حياتهما". مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطلاب في المدرسة، وإرسالهم إلى ملاعب التنس حفاظًا على سلامتهم.

وذكرت شرطة نيوبورت نيوز أنها استجابت في حدود الساعة الـ11:30 صباحًا لبلاغ بشأن إطلاق نار في ثانوية "هيريتيدج"، موضحة أن المراهقَيْن المصابَيْن يبلغان من العمر 17 عامًا، أحدهما ذكر، أُصيب في وجهه، والآخر أنثى أُصيبت في أسفل ساقها.

وكشفت الشرطة خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم أنه لم يتم إلى حدود الساعة اعتقال المشتبه به، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة والأدلة التي تم انتشالها من مكان الحادث؛ وذلك للوصول إلى مطلق النار.

وقال ضباط الشرطة إنهم لا يعتقدون أن المشتبه به يمثل تهديدًا للمجتمع، مرجحين أن يكون إطلاق النار قد حدث بعد مشاجرة، "لكن التحقيق مستمر".

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني
سبق

أُصيب مراهقان اليوم الاثنين إثر إطلاق نار في مدرسة "هيريتيدج" الثانوية في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نقل موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي عن الشرطة قولها إن إصابة الشخصين "ليست خطيرة، ولا تهدد حياتهما". مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطلاب في المدرسة، وإرسالهم إلى ملاعب التنس حفاظًا على سلامتهم.

وذكرت شرطة نيوبورت نيوز أنها استجابت في حدود الساعة الـ11:30 صباحًا لبلاغ بشأن إطلاق نار في ثانوية "هيريتيدج"، موضحة أن المراهقَيْن المصابَيْن يبلغان من العمر 17 عامًا، أحدهما ذكر، أُصيب في وجهه، والآخر أنثى أُصيبت في أسفل ساقها.

وكشفت الشرطة خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم أنه لم يتم إلى حدود الساعة اعتقال المشتبه به، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة والأدلة التي تم انتشالها من مكان الحادث؛ وذلك للوصول إلى مطلق النار.

وقال ضباط الشرطة إنهم لا يعتقدون أن المشتبه به يمثل تهديدًا للمجتمع، مرجحين أن يكون إطلاق النار قد حدث بعد مشاجرة، "لكن التحقيق مستمر".

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:25 PM

إصابة مراهقَيْن في إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والشرطة تبحث عن الجاني

السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة بالموقع للتعرف على المشتبه به

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
464

أُصيب مراهقان اليوم الاثنين إثر إطلاق نار في مدرسة "هيريتيدج" الثانوية في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، نقل موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي عن الشرطة قولها إن إصابة الشخصين "ليست خطيرة، ولا تهدد حياتهما". مشيرة إلى أنه تم إجلاء الطلاب في المدرسة، وإرسالهم إلى ملاعب التنس حفاظًا على سلامتهم.

وذكرت شرطة نيوبورت نيوز أنها استجابت في حدود الساعة الـ11:30 صباحًا لبلاغ بشأن إطلاق نار في ثانوية "هيريتيدج"، موضحة أن المراهقَيْن المصابَيْن يبلغان من العمر 17 عامًا، أحدهما ذكر، أُصيب في وجهه، والآخر أنثى أُصيبت في أسفل ساقها.

وكشفت الشرطة خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم أنه لم يتم إلى حدود الساعة اعتقال المشتبه به، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تراجع كاميرات المراقبة والأدلة التي تم انتشالها من مكان الحادث؛ وذلك للوصول إلى مطلق النار.

وقال ضباط الشرطة إنهم لا يعتقدون أن المشتبه به يمثل تهديدًا للمجتمع، مرجحين أن يكون إطلاق النار قد حدث بعد مشاجرة، "لكن التحقيق مستمر".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,827
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,174

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة