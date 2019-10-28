"الجدعان" يستعرض مع الرئيس السويسري عدة موضوعات اقتصادية

استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.
استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.الرئيس السويسري وزير المالية الرياض
استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.
استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.