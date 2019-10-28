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"الجدعان" يستعرض مع الرئيس السويسري عدة موضوعات اقتصادية

خلال لقاء بالرياض بحضور سفير جنيف لدى المملكة

استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.

الرئيس السويسري وزير المالية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" يستعرض مع الرئيس السويسري عدة موضوعات اقتصادية
سبق

استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
04:43 PM

"الجدعان" يستعرض مع الرئيس السويسري عدة موضوعات اقتصادية

خلال لقاء بالرياض بحضور سفير جنيف لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمقر إقامته في الرياض اليوم، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى، خلال اللقاء الذي حضره سفير سويسرا لدى المملكة أندريه شالر، مناقشة العديد من الموضوعات، خاصة الاقتصادية والمالية وسبل تطويرها.

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