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أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري

في إطار جهود الشؤون البلدية لرفع جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري، بحضور أمين محافظة جدة ورئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج معالجة التشوه البصري صالح التركي، والمشرف العام على المكتب التنفيذي ورئيس غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله طه والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات، وأمين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالبرنامج لمناقشة الجهود والتجارب والبرامج والرؤية المستقبلية للبرنامج، وذلك بمقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تستضيف هذا الاجتماع ضمن إطار مواصلة جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع جودة الحياة، وتحقيقاً لأهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي من خلالها تم وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه وتحسين المشهد الحضري.

وأكد حرص الأمانة على حل التحديات التي تواجهها في هذا الملف، نظراً لأهميته وانعكاسه على منظومة العمل البلدي وتطوره، مع التأكيد على نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي تم اعتمادها.

ومن جهته، أوضح أمين محافظة جدة صالح التركي أن أهمية تحسين المشهد البصري من الركائز التي تهدف إلى تعزيز الجذب البصري للمدن، ومن أهمها وضع ضوابط للتصميم العمراني، وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والمقيم والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.

استعرض الدكتور الحميدي آلية عمل الأمانة لتحسين مستوى المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والتجارب الناجحة التي حققتها الأمانة، والزيارات الأسبوعية الميدانية لمواقع مشاريع التحسين، وورش العمل التي أقيمت بهذا الخصوص، والخطط وإنجازات البلديات في المنطقة.

وقام أمين منطقة عسير والوفد المرافق له وممثلو الأمانات بزيارات ميدانية لعدة مواقع لمشاريع تنموية حيوية نفذتها أمانة منطقة عسير.

عسير أمانة عسير أمانة منطقة عسير أمين عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري
سبق

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري، بحضور أمين محافظة جدة ورئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج معالجة التشوه البصري صالح التركي، والمشرف العام على المكتب التنفيذي ورئيس غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله طه والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات، وأمين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالبرنامج لمناقشة الجهود والتجارب والبرامج والرؤية المستقبلية للبرنامج، وذلك بمقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تستضيف هذا الاجتماع ضمن إطار مواصلة جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع جودة الحياة، وتحقيقاً لأهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي من خلالها تم وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه وتحسين المشهد الحضري.

وأكد حرص الأمانة على حل التحديات التي تواجهها في هذا الملف، نظراً لأهميته وانعكاسه على منظومة العمل البلدي وتطوره، مع التأكيد على نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي تم اعتمادها.

ومن جهته، أوضح أمين محافظة جدة صالح التركي أن أهمية تحسين المشهد البصري من الركائز التي تهدف إلى تعزيز الجذب البصري للمدن، ومن أهمها وضع ضوابط للتصميم العمراني، وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والمقيم والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.

استعرض الدكتور الحميدي آلية عمل الأمانة لتحسين مستوى المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والتجارب الناجحة التي حققتها الأمانة، والزيارات الأسبوعية الميدانية لمواقع مشاريع التحسين، وورش العمل التي أقيمت بهذا الخصوص، والخطط وإنجازات البلديات في المنطقة.

وقام أمين منطقة عسير والوفد المرافق له وممثلو الأمانات بزيارات ميدانية لعدة مواقع لمشاريع تنموية حيوية نفذتها أمانة منطقة عسير.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:26 PM

أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري

في إطار جهود الشؤون البلدية لرفع جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري، بحضور أمين محافظة جدة ورئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج معالجة التشوه البصري صالح التركي، والمشرف العام على المكتب التنفيذي ورئيس غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله طه والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات، وأمين غرفة عمليات برنامج معالجة التشوه البصري المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، وعدد من المسؤولين بالبرنامج لمناقشة الجهود والتجارب والبرامج والرؤية المستقبلية للبرنامج، وذلك بمقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تستضيف هذا الاجتماع ضمن إطار مواصلة جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع جودة الحياة، وتحقيقاً لأهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي من خلالها تم وضع رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه وتحسين المشهد الحضري.

وأكد حرص الأمانة على حل التحديات التي تواجهها في هذا الملف، نظراً لأهميته وانعكاسه على منظومة العمل البلدي وتطوره، مع التأكيد على نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي تم اعتمادها.

ومن جهته، أوضح أمين محافظة جدة صالح التركي أن أهمية تحسين المشهد البصري من الركائز التي تهدف إلى تعزيز الجذب البصري للمدن، ومن أهمها وضع ضوابط للتصميم العمراني، وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والمقيم والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.

استعرض الدكتور الحميدي آلية عمل الأمانة لتحسين مستوى المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والتجارب الناجحة التي حققتها الأمانة، والزيارات الأسبوعية الميدانية لمواقع مشاريع التحسين، وورش العمل التي أقيمت بهذا الخصوص، والخطط وإنجازات البلديات في المنطقة.

وقام أمين منطقة عسير والوفد المرافق له وممثلو الأمانات بزيارات ميدانية لعدة مواقع لمشاريع تنموية حيوية نفذتها أمانة منطقة عسير.

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