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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
01:26 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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