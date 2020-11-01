"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-01
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
01:26 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 8 مساءً
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل 7 محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: بيش، والدرب، والداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.