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أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان

طالبت الحكومة بتسريع مواجهة الحركة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.

وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.

وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:35 PM

أمريكا قلقة من توسع سيطرة "طالبان" على المناطق في أفغانستان

طالبت الحكومة بتسريع مواجهة الحركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الأحد)، أنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة طالبان داخل أفغانستان.

وطالبت واشنطن الحكومة الأفغانية بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

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