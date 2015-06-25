أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.
كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة
بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة
أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.
أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة
بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة
أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.