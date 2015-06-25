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كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة

بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة

أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

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كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة
سبق

أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
04:00 PM

كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة

بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

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