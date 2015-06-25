أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة. وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-25 أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.

وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 04:00 PM

كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة





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أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.

وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.