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"تعليم الحدود الشمالية" تؤجل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة 9 صباحًا

بسبب انخفاض الحرارة.. وطيلة أيام الأسبوع المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة بجنسيهم إلى الساعة التاسعة صباحًا طوال أيام الأسبوع القادم.


جاء ذلك حرصًا على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس والمنسوبين؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.


وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية في إعلانها: إنه "نظرًا لما تشهده المنطقة من استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة لما دون الصفر المئوي والمحسوسة لما هو أقل من ذلك، وبناء على رأي اللجنة المختصة، تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي وذلك من الأحد 1443/06/20 حتى الخميس 1443/06/24 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)".

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الحدود الشمالية" تؤجل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة 9 صباحًا
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة بجنسيهم إلى الساعة التاسعة صباحًا طوال أيام الأسبوع القادم.


جاء ذلك حرصًا على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس والمنسوبين؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.


وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية في إعلانها: إنه "نظرًا لما تشهده المنطقة من استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة لما دون الصفر المئوي والمحسوسة لما هو أقل من ذلك، وبناء على رأي اللجنة المختصة، تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي وذلك من الأحد 1443/06/20 حتى الخميس 1443/06/24 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)".

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
07:38 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:44 AM

"تعليم الحدود الشمالية" تؤجل بداية الدوام المدرسي إلى الساعة 9 صباحًا

بسبب انخفاض الحرارة.. وطيلة أيام الأسبوع المقبل

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
739

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة بجنسيهم إلى الساعة التاسعة صباحًا طوال أيام الأسبوع القادم.


جاء ذلك حرصًا على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس والمنسوبين؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.


وقالت إدارة تعليم الحدود الشمالية في إعلانها: إنه "نظرًا لما تشهده المنطقة من استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة لما دون الصفر المئوي والمحسوسة لما هو أقل من ذلك، وبناء على رأي اللجنة المختصة، تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي وذلك من الأحد 1443/06/20 حتى الخميس 1443/06/24 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)".

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

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