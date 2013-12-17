الكبير: ندخل النهائي برغبة الفوز باللقب .. المساكني: مباراة الجزائر ديربي كبير

في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس العرب

قال منذر الكبير مدرب تونس: سندخل النهائي بروح المجموعة ونقدّم أداء كبيراً برغبة الفوز باللقب واهدائه لياسين مرياح بعد إصابته. مؤكداً بأن المنتخبين قدّما مشواراً مميزاً حتى النهائي الذي سيكون مليئاً بالكثير من الحماس.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الكبير اليوم و الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2021 .

وأضاف: سنواجه الجزائر بنفس طريقتنا، الكثير من القوة والشجاعة، نريد استرجاع ثقة الجماهير بنا عن طريق الفوز بالكأس وإهدائه لهم ولياسين مرياح بعد إصابته، فرحنا بالوصول إلى النهائي لكن كانت هناك بعض الحسرة لأننا خسرنا واحداً من عائلتنا.

وتعرض مرياح لإصابة خطيرة في الركبة خلال الفوز 1-صفر على مصر في قبل نهائي كأس العرب يوم الأربعاء، في أحدث عقبة تواجه الكبير بعدما عانى من غيابات عديدة في بداية البطولة بسبب الإصابات وكوفيد-19.

ورفض الكبير اعتبار مواجهة الجزائر ثأرية بعد الخسارة ودياً في يونيو الماضي، لكنه اعتبرها ثأرية ضد أشياء أخرى إذ صرّح: هي ثأرية ضد الناس التي شككت بنا وحاولت أن تدخل الارتباك إلى المنتخب، وضد الفترة الأخيرة التي ابتعدنا فيها عن المباريات النهائية وعن الألقاب.

واختتم: سنلعب بطاقة كبيرة وبقوة حتى نفوز باللقب، وحتى نظهر أن هذه المجموعة تعمل بقوة وأن هذا المجهود يستحق التتويج.

يأمل منذر الكبير مدرب تونس في حصد لقب كأس العرب لكرة القدم عند مواجهة الجزائر في قمة مرتقبة في استاد البيت يوم السبت من أجل إسعاد المشجعين، والثأر ممن حاولوا التشكيك في فريقه.

من جانبه قال قائد المنتخب التونسي يوسف المساكني بوصولنا للنهائي، حقّقنا الهدف الذي وضعناه قبل البطولة، مباراة الجزائر ديربي كبير ومباراة قوية، نسبة الفوز متساوية ولا يوجد أي أفضلية أكبر لمنتخب على آخر.