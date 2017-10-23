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بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

تمسّك فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته التاسعة، بعد فوزه اليوم على نظيره نوريتش سيتي، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 22 نقطة؛ فيما بقي رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز الأخير.

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بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة
سبق

تمسّك فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته التاسعة، بعد فوزه اليوم على نظيره نوريتش سيتي، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 22 نقطة؛ فيما بقي رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز الأخير.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
06:28 PM

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمسّك فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته التاسعة، بعد فوزه اليوم على نظيره نوريتش سيتي، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 22 نقطة؛ فيما بقي رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز الأخير.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
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