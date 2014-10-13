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وزارة الاتصالات وهيئة الترفيه يوقعان مذكرة لإطلاق مسرعة أعمال للألعاب الإلكترونية

بهدف بناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي وإنشاء مركز مشترك للابتكار

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي.


ووقع المذكرة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش مؤتمر صناعة الترفيه المقامة فعالياته بالعاصمة الرياض.


ويأتي توقيع الاتفاقية ليمثل التزام الجانبين في توطين صناعة الترفيه الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا لمجال، وتعزيز المحتوى المحلي في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودي تقدر بـ 2مليار و800 مليون ريال في العام 2018.


وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في عدد من المجالات تشمل تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية، إلى جانب الإرشاد التقني وتطوير الأعمال والحلول التمويلية للمشاريع المتأهلة، كما اتفق الطرفان على بحث سبل التعاون فيما بينهما في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والترفيه خاصةً فيما يتعلق بالمساهمة في إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الأعمال من التقنيات الناشئة في مجال الترفيه الرقمي.


كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين وغيرها، التي تستهدف تطوير حلول رقمية جديدة في قطاع الترفيه.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة العامة للترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الاتصالات وهيئة الترفيه يوقعان مذكرة لإطلاق مسرعة أعمال للألعاب الإلكترونية
سبق

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي.


ووقع المذكرة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش مؤتمر صناعة الترفيه المقامة فعالياته بالعاصمة الرياض.


ويأتي توقيع الاتفاقية ليمثل التزام الجانبين في توطين صناعة الترفيه الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا لمجال، وتعزيز المحتوى المحلي في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودي تقدر بـ 2مليار و800 مليون ريال في العام 2018.


وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في عدد من المجالات تشمل تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية، إلى جانب الإرشاد التقني وتطوير الأعمال والحلول التمويلية للمشاريع المتأهلة، كما اتفق الطرفان على بحث سبل التعاون فيما بينهما في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والترفيه خاصةً فيما يتعلق بالمساهمة في إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الأعمال من التقنيات الناشئة في مجال الترفيه الرقمي.


كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين وغيرها، التي تستهدف تطوير حلول رقمية جديدة في قطاع الترفيه.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
03:55 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
05:55 PM

وزارة الاتصالات وهيئة الترفيه يوقعان مذكرة لإطلاق مسرعة أعمال للألعاب الإلكترونية

بهدف بناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي وإنشاء مركز مشترك للابتكار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية محلياً وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي.


ووقع المذكرة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك على هامش مؤتمر صناعة الترفيه المقامة فعالياته بالعاصمة الرياض.


ويأتي توقيع الاتفاقية ليمثل التزام الجانبين في توطين صناعة الترفيه الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في هذا لمجال، وتعزيز المحتوى المحلي في الوقت الذي حققت فيه الألعاب الإلكترونية إيرادات من السوق السعودي تقدر بـ 2مليار و800 مليون ريال في العام 2018.


وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في عدد من المجالات تشمل تصميم وبرمجة الألعاب الإلكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية، إلى جانب الإرشاد التقني وتطوير الأعمال والحلول التمويلية للمشاريع المتأهلة، كما اتفق الطرفان على بحث سبل التعاون فيما بينهما في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والترفيه خاصةً فيما يتعلق بالمساهمة في إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي يستهدف تمكين رواد الأعمال من التقنيات الناشئة في مجال الترفيه الرقمي.


كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات البحث والتطوير في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والحوسبة السحابية، والبلوك تشين وغيرها، التي تستهدف تطوير حلول رقمية جديدة في قطاع الترفيه.

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