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مفاجأة سارة لـ "الهلال" تقرّبه من البرتغالي "ماركو سيلفا"

يحل خلفاً للروماني "رازفان"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام نادي الهلال للظفر بخدمات المدرب البرتغالي المعروف ماركو سيلفا.

وقالت تلك التقارير إن نادي بورنموث والذي كان ينافس الهلال على المدرب قد اتفق مع الفرنسي تيري هنري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام الأجنبية عدة أسماء مرشحة لقيادة الهلال في الفترة المقبلة عقب إقالة الروماني رازفان لوتشيسكو.

ومن بين الأسماء التي تداولتها الصحف كان الروماني أولاريو كوزمين والفرنسي برونو جينيسيو والأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مفاجأة سارة لـ "الهلال" تقرّبه من البرتغالي "ماركو سيلفا"
سبق

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام نادي الهلال للظفر بخدمات المدرب البرتغالي المعروف ماركو سيلفا.

وقالت تلك التقارير إن نادي بورنموث والذي كان ينافس الهلال على المدرب قد اتفق مع الفرنسي تيري هنري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام الأجنبية عدة أسماء مرشحة لقيادة الهلال في الفترة المقبلة عقب إقالة الروماني رازفان لوتشيسكو.

ومن بين الأسماء التي تداولتها الصحف كان الروماني أولاريو كوزمين والفرنسي برونو جينيسيو والأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:46 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:01 AM

مفاجأة سارة لـ "الهلال" تقرّبه من البرتغالي "ماركو سيلفا"

يحل خلفاً للروماني "رازفان"

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
5,127

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام نادي الهلال للظفر بخدمات المدرب البرتغالي المعروف ماركو سيلفا.

وقالت تلك التقارير إن نادي بورنموث والذي كان ينافس الهلال على المدرب قد اتفق مع الفرنسي تيري هنري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وانتشرت عبر وسائل الإعلام الأجنبية عدة أسماء مرشحة لقيادة الهلال في الفترة المقبلة عقب إقالة الروماني رازفان لوتشيسكو.

ومن بين الأسماء التي تداولتها الصحف كان الروماني أولاريو كوزمين والفرنسي برونو جينيسيو والأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.

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