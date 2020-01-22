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جدة.. إزالة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل بالطرق بحي المسرة

مخاطرها أكثر 100 مرة من "المبستر".. و"الغامدي" يطالب برفع الوعي

أزالت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مكونة من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل على الطريق بحي المسرة بجنوب جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرق العامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها؛ للوقوف على المواقع وإزالة الحظائر المخالفة مع الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، وأخذت التعهدات والإقرارات اللازمة على أصحاب الإبل المخالفة بعدم تكرارها مستقبلاً، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة.

وطالب "الغامدي" بضرورة رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً الظواهر والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

وشدد "الغامدي" على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرق، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرق، عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم 8002470000.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة أمانة محافظة جدة حظيرة لبيع حليب الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. إزالة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل بالطرق بحي المسرة
سبق

أزالت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مكونة من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل على الطريق بحي المسرة بجنوب جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرق العامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها؛ للوقوف على المواقع وإزالة الحظائر المخالفة مع الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، وأخذت التعهدات والإقرارات اللازمة على أصحاب الإبل المخالفة بعدم تكرارها مستقبلاً، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة.

وطالب "الغامدي" بضرورة رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً الظواهر والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

وشدد "الغامدي" على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرق، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرق، عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم 8002470000.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
02:16 PM

جدة.. إزالة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل بالطرق بحي المسرة

مخاطرها أكثر 100 مرة من "المبستر".. و"الغامدي" يطالب برفع الوعي

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عبدالله الراجحي - جدة
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أزالت لجنة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مكونة من بلدية المليساء الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة الوقاية الصحية وإدارة النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، وشرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة 15 حظيرة لبيع حليب الإبل على الطريق بحي المسرة بجنوب جدة.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل على الطرق العامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن اللجنة شاركت بكامل تجهيزاتها؛ للوقوف على المواقع وإزالة الحظائر المخالفة مع الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية، وأخذت التعهدات والإقرارات اللازمة على أصحاب الإبل المخالفة بعدم تكرارها مستقبلاً، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة.

وطالب "الغامدي" بضرورة رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً الظواهر والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم.

وشدد "الغامدي" على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرق، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرق، عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم 8002470000.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر بـ100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

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