النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقية عدد من موظفي بلدية صامطة بجازان

اعتمد رئيس بلدية محافظة صامطة المكلف المهندس موسى بن حسين قحل؛ مجموعة من القرارات القاضية بترقية عدد من موظفي البلدية على مختلف المراتب شملت ترقية سبعة موظفين في مختلف الإدارات والأقسام.

وتفصيلًا .. قال "قحل": إن الترقيات تمت بعد اعتمادها من منصة مسار، مشيدًا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنياً أن تكون حافزاً لهم لتقديم الأفضل لخدمة أهالي محافظة صامطة بصفة خاصة وخدمة الوطن بصفة عامة.

وشملت الترقيات كلًّا من: حسين بن أحمد خبراني، ويحيى بن محمد عريشي، إلى "المرتبة التاسعة".

بينما فيما يتعلق بـ”المرتبة الثامنة”: تمت ترقية محمد بن أحمد جغدمي، ومغبش بن محمد محزري، ومحمد بن عثمان مباركي.

وتمت ترقية أحمد بن حسن شبيلي، وعلي بن عبده قيسي، إلى المرتبة السابعة.

فيما عبر الموظفون المترقون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس البلدية المكلف على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لمواصلة العمل في خدمة هذا الوطن وخدمة أهالي صامطة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ترقية عدد من موظفي بلدية صامطة بجازان
سبق

اعتمد رئيس بلدية محافظة صامطة المكلف المهندس موسى بن حسين قحل؛ مجموعة من القرارات القاضية بترقية عدد من موظفي البلدية على مختلف المراتب شملت ترقية سبعة موظفين في مختلف الإدارات والأقسام.

وتفصيلًا .. قال "قحل": إن الترقيات تمت بعد اعتمادها من منصة مسار، مشيدًا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنياً أن تكون حافزاً لهم لتقديم الأفضل لخدمة أهالي محافظة صامطة بصفة خاصة وخدمة الوطن بصفة عامة.

وشملت الترقيات كلًّا من: حسين بن أحمد خبراني، ويحيى بن محمد عريشي، إلى "المرتبة التاسعة".

بينما فيما يتعلق بـ”المرتبة الثامنة”: تمت ترقية محمد بن أحمد جغدمي، ومغبش بن محمد محزري، ومحمد بن عثمان مباركي.

وتمت ترقية أحمد بن حسن شبيلي، وعلي بن عبده قيسي، إلى المرتبة السابعة.

فيما عبر الموظفون المترقون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس البلدية المكلف على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لمواصلة العمل في خدمة هذا الوطن وخدمة أهالي صامطة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:49 PM

ترقية عدد من موظفي بلدية صامطة بجازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
70

اعتمد رئيس بلدية محافظة صامطة المكلف المهندس موسى بن حسين قحل؛ مجموعة من القرارات القاضية بترقية عدد من موظفي البلدية على مختلف المراتب شملت ترقية سبعة موظفين في مختلف الإدارات والأقسام.

وتفصيلًا .. قال "قحل": إن الترقيات تمت بعد اعتمادها من منصة مسار، مشيدًا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنياً أن تكون حافزاً لهم لتقديم الأفضل لخدمة أهالي محافظة صامطة بصفة خاصة وخدمة الوطن بصفة عامة.

وشملت الترقيات كلًّا من: حسين بن أحمد خبراني، ويحيى بن محمد عريشي، إلى "المرتبة التاسعة".

بينما فيما يتعلق بـ”المرتبة الثامنة”: تمت ترقية محمد بن أحمد جغدمي، ومغبش بن محمد محزري، ومحمد بن عثمان مباركي.

وتمت ترقية أحمد بن حسن شبيلي، وعلي بن عبده قيسي، إلى المرتبة السابعة.

فيما عبر الموظفون المترقون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس البلدية المكلف على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لمواصلة العمل في خدمة هذا الوطن وخدمة أهالي صامطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,322
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة