ترقية عدد من موظفي بلدية صامطة بجازان

اعتمد رئيس بلدية محافظة صامطة المكلف المهندس موسى بن حسين قحل؛ مجموعة من القرارات القاضية بترقية عدد من موظفي البلدية على مختلف المراتب شملت ترقية سبعة موظفين في مختلف الإدارات والأقسام.

وتفصيلًا .. قال "قحل": إن الترقيات تمت بعد اعتمادها من منصة مسار، مشيدًا بجهود الموظفين المترقين واستحقاقهم لها، متمنياً أن تكون حافزاً لهم لتقديم الأفضل لخدمة أهالي محافظة صامطة بصفة خاصة وخدمة الوطن بصفة عامة.

وشملت الترقيات كلًّا من: حسين بن أحمد خبراني، ويحيى بن محمد عريشي، إلى "المرتبة التاسعة".

بينما فيما يتعلق بـ”المرتبة الثامنة”: تمت ترقية محمد بن أحمد جغدمي، ومغبش بن محمد محزري، ومحمد بن عثمان مباركي.

وتمت ترقية أحمد بن حسن شبيلي، وعلي بن عبده قيسي، إلى المرتبة السابعة.

فيما عبر الموظفون المترقون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس البلدية المكلف على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لمواصلة العمل في خدمة هذا الوطن وخدمة أهالي صامطة.