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"حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع

سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع.

ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر.

دوري أبطال آسيا النصر الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع.

ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
08:00 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
08:30 PM

"حمدالله" و"جيوفينكو" يتنافسان على جائزة هدف الأسبوع

سباق هلالي نصراوي.. بنكهة آسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا 2020، حيث تواصلت منافسات البطولة لمنطقة الغرب، من خلال إقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بنظام التجمع.

ويتنافس على جائزة أجمل هدف لهذا الأسبوع سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي، وسعد ناطق لاعب الشرطة العراقي، وعبدالله الأحرق لاعب الدحيل. ويستمر التصويت حتى الاثنين 21 سبتمبر.

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