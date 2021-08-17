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كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته

بيان "الداخلية": حكومة خادم الحرمين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على على قتل زوجته -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 1443 هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على على قتل زوجته -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 1443 هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
02:13 PM

كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته

بيان "الداخلية": حكومة خادم الحرمين حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على على قتل زوجته -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية.

وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

أقدم إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- على قتل زوجته مهرة بنت هادي الحسيني -سعودية الجنسية- وذلك بضربها بعصا على رأسها وكيّها بالنار، مما أدى لوفاتها؛ بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً، بالجاني إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين -سعودي الجنسية- اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 1443 هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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