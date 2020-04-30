يتم على نطاق واسع تداول مقطع قديم لمكالمة جماعية يظهر فيه مواطن اتصاله على مركز بلاغات وزارة "التجارة" و"الأمانة" متضمناً شكوى أسعار خدمات مغاسل الملابس وهذا المقطع تم تسجيله وانتشر خلال العام 2017 . وأثار حينها المقطع ردود الجهات الحكومية حول اختصاص كل جهة، ومنذ ذاك الحين ومعالجةً للوضع الذي قد يلتبس على المستهلك في فهم اختصاص كل جهة، أطلقت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناءً على مقترح من وزارة التجارة مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" على الرقم 935 والذي ساهم في تلافي معالجة ازدواجية اختصاصات الجهات الحكومية حيث يقوم المركز بتلقي البلاغ وإعادة توجيهه للجهة المعنية ذات العلاقة. ويعد مركز "بينة" مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك تم إنشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين. ويهدف "بينة" إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد بغض النظر عن اختلافات اختصاصات الجهات الحكومية لكل بلاغ، وحفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشؤون المستهلك، وأيضًا الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة أداء الجهات فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، وقياس رضا المستهلك ومدى تجاوب الجهات معه.

مقطع المكالمة الجماعية بين "التجارة" و"الأمانة" قديم ويعود لعام 2017 عبدالله البرقاوي سبق 2020-04-30 يتم على نطاق واسع تداول مقطع قديم لمكالمة جماعية يظهر فيه مواطن اتصاله على مركز بلاغات وزارة "التجارة" و"الأمانة" متضمناً شكوى أسعار خدمات مغاسل الملابس وهذا المقطع تم تسجيله وانتشر خلال العام 2017 .



وأثار حينها المقطع ردود الجهات الحكومية حول اختصاص كل جهة، ومنذ ذاك الحين ومعالجةً للوضع الذي قد يلتبس على المستهلك في فهم اختصاص كل جهة، أطلقت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناءً على مقترح من وزارة التجارة مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" على الرقم 935 والذي ساهم في تلافي معالجة ازدواجية اختصاصات الجهات الحكومية حيث يقوم المركز بتلقي البلاغ وإعادة توجيهه للجهة المعنية ذات العلاقة.



ويعد مركز "بينة" مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك تم إنشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.



ويهدف "بينة" إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد بغض النظر عن اختلافات اختصاصات الجهات الحكومية لكل بلاغ، وحفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشؤون المستهلك، وأيضًا الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة أداء الجهات فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، وقياس رضا المستهلك ومدى تجاوب الجهات معه.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 05:08 PM

اخر تعديل 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 05:30 PM

مقطع المكالمة الجماعية بين "التجارة" و"الأمانة" قديم ويعود لعام 2017





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يتم على نطاق واسع تداول مقطع قديم لمكالمة جماعية يظهر فيه مواطن اتصاله على مركز بلاغات وزارة "التجارة" و"الأمانة" متضمناً شكوى أسعار خدمات مغاسل الملابس وهذا المقطع تم تسجيله وانتشر خلال العام 2017 .



وأثار حينها المقطع ردود الجهات الحكومية حول اختصاص كل جهة، ومنذ ذاك الحين ومعالجةً للوضع الذي قد يلتبس على المستهلك في فهم اختصاص كل جهة، أطلقت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناءً على مقترح من وزارة التجارة مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" على الرقم 935 والذي ساهم في تلافي معالجة ازدواجية اختصاصات الجهات الحكومية حيث يقوم المركز بتلقي البلاغ وإعادة توجيهه للجهة المعنية ذات العلاقة.



ويعد مركز "بينة" مركز اتصال موحد للجهات التي ترتبط مباشرة بشؤون المستهلك تم إنشاؤه من قبل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.



ويهدف "بينة" إلى التسهيل على المستهلك للاستفسار والإبلاغ من خلال رقم موحد بغض النظر عن اختلافات اختصاصات الجهات الحكومية لكل بلاغ، وحفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات التي لها ارتباط بشؤون المستهلك، وأيضًا الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة أداء الجهات فيما يخص معالجة البلاغات، وتحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك، وقياس رضا المستهلك ومدى تجاوب الجهات معه.