ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، كان "بطحائي" قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلن الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين.

أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا.

إيران.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-16 أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا. وأعلن الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين. ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، كان "بطحائي" قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 09:35 AM

إيران.. وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بكورونا ممثل أهالي طهران كان قد أصيب مؤخرًا بالفيروس وتوفي فجرًا





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أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم، وفاة عضو مجلس خبراء القيادة هاشم بطحائي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة في إيران، بأن ممثل أهالي طهران في المجلس آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين.

ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، كان "بطحائي" قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).