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"هدف" يؤمّن نقل المرأة العاملة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة

إيماناً من الصندوق بأهمية تمكينها في القطاع الخاص ودعم استقرارها الوظيفي

يؤمّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نقل المرأة العاملة السعودية من وإلى مقرها عملها، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويكمن دور "هدف" من خلال تقديم دعم مالي عبر برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)؛ إيماناً منه بأهمية تمكين المرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

وقد أجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)؛ انسجاماً مع مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الـ68 التي أعلن عنها في وقت سابق؛ لتحفيز التوطين، ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يؤمّن نقل المرأة العاملة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة
سبق

يؤمّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نقل المرأة العاملة السعودية من وإلى مقرها عملها، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويكمن دور "هدف" من خلال تقديم دعم مالي عبر برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)؛ إيماناً منه بأهمية تمكين المرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

وقد أجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)؛ انسجاماً مع مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الـ68 التي أعلن عنها في وقت سابق؛ لتحفيز التوطين، ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:55 PM

"هدف" يؤمّن نقل المرأة العاملة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة

إيماناً من الصندوق بأهمية تمكينها في القطاع الخاص ودعم استقرارها الوظيفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,853

يؤمّن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، نقل المرأة العاملة السعودية من وإلى مقرها عملها، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويكمن دور "هدف" من خلال تقديم دعم مالي عبر برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)؛ إيماناً منه بأهمية تمكين المرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

وقد أجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)؛ انسجاماً مع مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الـ68 التي أعلن عنها في وقت سابق؛ لتحفيز التوطين، ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

وتضمّنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

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