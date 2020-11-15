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الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ووقف الصراعات في جميع أنحاء العالم، مرحباً بدعم منظمة الآسيان لنظام حظر الانتشار النووي.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش التي وجهها افتراضياً إلى القمة الحادية عشرة للأمم المتحدة ومنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انعقدت اليوم، في هانوي، عاصمة فيتنام.

وأشاد غوتيريش، بالشراكة الشاملة بين الأمم المتحدة ومنظمة دول جنوب شرق آسيا التي شهدت في السنوات الأخيرة، نمواً أقوى من أي وقت مضى، مبيناً أن الأمم المتحدة تؤيد، بشكل كامل، العديد من المبادرات الطموحة التي تبنتها الرابطة.

وقال: إن العالم يواجه -بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة- تحديات حقيقية تتمثل في انتشار جائحة صحية عالمية، وحالة طوارئ مناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وخطر الانتشار النووي، واستمرار الفقر وتزايد عدم المساواة، ونزاعات مترسخة واندلاع أخرى جديدة.

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الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا
سبق

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ووقف الصراعات في جميع أنحاء العالم، مرحباً بدعم منظمة الآسيان لنظام حظر الانتشار النووي.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش التي وجهها افتراضياً إلى القمة الحادية عشرة للأمم المتحدة ومنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انعقدت اليوم، في هانوي، عاصمة فيتنام.

وأشاد غوتيريش، بالشراكة الشاملة بين الأمم المتحدة ومنظمة دول جنوب شرق آسيا التي شهدت في السنوات الأخيرة، نمواً أقوى من أي وقت مضى، مبيناً أن الأمم المتحدة تؤيد، بشكل كامل، العديد من المبادرات الطموحة التي تبنتها الرابطة.

وقال: إن العالم يواجه -بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة- تحديات حقيقية تتمثل في انتشار جائحة صحية عالمية، وحالة طوارئ مناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وخطر الانتشار النووي، واستمرار الفقر وتزايد عدم المساواة، ونزاعات مترسخة واندلاع أخرى جديدة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
11:06 PM

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ووقف الصراعات في جميع أنحاء العالم، مرحباً بدعم منظمة الآسيان لنظام حظر الانتشار النووي.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش التي وجهها افتراضياً إلى القمة الحادية عشرة للأمم المتحدة ومنظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي انعقدت اليوم، في هانوي، عاصمة فيتنام.

وأشاد غوتيريش، بالشراكة الشاملة بين الأمم المتحدة ومنظمة دول جنوب شرق آسيا التي شهدت في السنوات الأخيرة، نمواً أقوى من أي وقت مضى، مبيناً أن الأمم المتحدة تؤيد، بشكل كامل، العديد من المبادرات الطموحة التي تبنتها الرابطة.

وقال: إن العالم يواجه -بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة- تحديات حقيقية تتمثل في انتشار جائحة صحية عالمية، وحالة طوارئ مناخية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وخطر الانتشار النووي، واستمرار الفقر وتزايد عدم المساواة، ونزاعات مترسخة واندلاع أخرى جديدة.

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