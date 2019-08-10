في مشهد مهيب وغاسلة للذنوب.. أمطار الرحمة تهطل على عرفات

ضيوف الرحمن يتضرّعون بالدعاء لقبول حجهم وغفران ذنبهم

شهد مشعر عرفات قبل قليل هطول أمطار الرحمة على رؤوس الحجاج وهم واقفون في مشعر عرفات متضرعين بالدعاء وطلب الرحمة لله سبحانه وتعالى أن يقبل حجهم ويغفر ذنبهم ويعتق رقابهم من النار.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس؛ أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوا) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.