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فيديو مرعب .. فقد السائق السيطرة على الشاحنة فحدثت الكارثة

كانت تتوجه مباشرة نحو رجلين على الرصيف

أوقف رجل هندي دراجته النارية بجوار الرصيف، ووقف يتحدث مع صديقه، على بعد أمتار قليلة كان سائق يحاول إيقاف شاحنة يقودها، لكنه لم يستطع فحدثت الكارثة.

وحسب موقع " إيه أو إل " وقع

الحادث يوم 25 ديسمبر الماضي، قرب نقطة تفتيش في منطقة والايار بولاية كيرالا.

وبعد أن تجاوزت الشاحنة نقطة التفتيش، فقد السائق السيطرة عليها، حاول أن يوقفها بشتى الطرق لكنه لم يستطع.

ويظهر الفيديو الشاحنة وهي تتوجه مباشرة نحو رجلين كانا يتحدثان على الرصيف، لم يكن الرجلان منتبهين لما يحدث، ولكن في اللحظة الأخيرة شاهدا السيارة فابتعدا بسرعة في اللحظة التي ضربت الشاحنة الدراجة النارية وصعدت على الرصيف، كما هرب كلب من المكان، بينما اصطدمت الشاحنة بباب أحد المحلات التي تبيع تذاكر اليانصيب، حتى اهتزت كاميرا المراقبة التي التقطت المشهد.

وقال ضابط شرطة في مركز والايورو: إن الشاحنة خرجت عن السيطرة بعد أن انزلق ناقل الحركة إلى الوضع المحايد وفشل السائق في الضغط على الفرامل في الوقت المحدد، لكن لم يصب أحد في الحادث.

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فيديو مرعب .. فقد السائق السيطرة على الشاحنة فحدثت الكارثة
سبق

أوقف رجل هندي دراجته النارية بجوار الرصيف، ووقف يتحدث مع صديقه، على بعد أمتار قليلة كان سائق يحاول إيقاف شاحنة يقودها، لكنه لم يستطع فحدثت الكارثة.

وحسب موقع " إيه أو إل " وقع

الحادث يوم 25 ديسمبر الماضي، قرب نقطة تفتيش في منطقة والايار بولاية كيرالا.

وبعد أن تجاوزت الشاحنة نقطة التفتيش، فقد السائق السيطرة عليها، حاول أن يوقفها بشتى الطرق لكنه لم يستطع.

ويظهر الفيديو الشاحنة وهي تتوجه مباشرة نحو رجلين كانا يتحدثان على الرصيف، لم يكن الرجلان منتبهين لما يحدث، ولكن في اللحظة الأخيرة شاهدا السيارة فابتعدا بسرعة في اللحظة التي ضربت الشاحنة الدراجة النارية وصعدت على الرصيف، كما هرب كلب من المكان، بينما اصطدمت الشاحنة بباب أحد المحلات التي تبيع تذاكر اليانصيب، حتى اهتزت كاميرا المراقبة التي التقطت المشهد.

وقال ضابط شرطة في مركز والايورو: إن الشاحنة خرجت عن السيطرة بعد أن انزلق ناقل الحركة إلى الوضع المحايد وفشل السائق في الضغط على الفرامل في الوقت المحدد، لكن لم يصب أحد في الحادث.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:05 PM

فيديو مرعب .. فقد السائق السيطرة على الشاحنة فحدثت الكارثة

كانت تتوجه مباشرة نحو رجلين على الرصيف

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
7,251

أوقف رجل هندي دراجته النارية بجوار الرصيف، ووقف يتحدث مع صديقه، على بعد أمتار قليلة كان سائق يحاول إيقاف شاحنة يقودها، لكنه لم يستطع فحدثت الكارثة.

وحسب موقع " إيه أو إل " وقع

الحادث يوم 25 ديسمبر الماضي، قرب نقطة تفتيش في منطقة والايار بولاية كيرالا.

وبعد أن تجاوزت الشاحنة نقطة التفتيش، فقد السائق السيطرة عليها، حاول أن يوقفها بشتى الطرق لكنه لم يستطع.

ويظهر الفيديو الشاحنة وهي تتوجه مباشرة نحو رجلين كانا يتحدثان على الرصيف، لم يكن الرجلان منتبهين لما يحدث، ولكن في اللحظة الأخيرة شاهدا السيارة فابتعدا بسرعة في اللحظة التي ضربت الشاحنة الدراجة النارية وصعدت على الرصيف، كما هرب كلب من المكان، بينما اصطدمت الشاحنة بباب أحد المحلات التي تبيع تذاكر اليانصيب، حتى اهتزت كاميرا المراقبة التي التقطت المشهد.

وقال ضابط شرطة في مركز والايورو: إن الشاحنة خرجت عن السيطرة بعد أن انزلق ناقل الحركة إلى الوضع المحايد وفشل السائق في الضغط على الفرامل في الوقت المحدد، لكن لم يصب أحد في الحادث.

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