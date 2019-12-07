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شاهد من فلوريدا.. مكتب الاتصال العسكري السعودي يشارك في "الليلة الدولية للحلفاء"

أقامته القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة "ماكديل"

شارك مكتب الاتصال العسكري السعودي التابع للقوات المسلحة السعودية في مدينة تامبا في معرض "الليلة الدولية للحلفاء" الذي أقامته القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وترأس الوفد مدير مكتب الاتصال العسكري السعودي في تامبا، المقدم "غسان بن سعد الطاسان"، بمشاركة منسوبي المكتب.

ويأتي تنظيم المعرض بهدف إبراز العمق التاريخي والتنوع الحضاري التي تزخر به المملكة العربية السعودية ضمن رؤية السعودية 2030.

كما صاحب المعرض الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعزز البعد الحضاري للمملكة من معارض توثيقية، وعروض مرئية، وتحف، وإبراز العادات والتقاليد السعودية الأصيلة، إضافة إلى توزيع عدد كبير من المطبوعات والكتيبات التعريفية عن المملكة العربية السعودية، وتوزيع الهدايا التذكارية خلال المعرض.

وبدوره، ثمّن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق "ماكينزي" مشاركة المملكة العربية السعودية، وعبّر عن سعادته لما لقيه من حفاوة وتكريم، وما شاهده من استعدادات وتمثيل للسعودية من قِبل المنظمين.

وأشاد الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأوتاوا، اللواء الركن "فواز بن محمد الفواز"، بالجناح السعودي، وثمّن المشاركة المتميزة للجناح السعودي خلال المعرض، وعبّر عن سعادته بما رآه من حسن التنظيم، وإبراز الثقافة السعودية الأصيلة، والتفاعل الإيجابي مع الزائرين والحضور.

وكان للنادي الطلابي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا في مدينة تامبا، بإدارة المهندس عاصم العقيلي، دور فعال في إنجاح الجناح السعودي، وإبراز الهوية السعودية بمشاركة عدد من الطلبة المبتعثين والمبتعثات السعوديين. كما توافد عدد كبير من الزوار، تجاوز عددهم أكثر من 2000 شخص، على الجناح السعودي، وأبدوا إعجابهم بما رأوه من حسن تنظيم، ورغبتهم في زيارة المملكة العربية السعودية للسياحة والمعرفة.

فلوريدا مكتب الاتصال العسكري السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من فلوريدا.. مكتب الاتصال العسكري السعودي يشارك في "الليلة الدولية للحلفاء"
سبق

شارك مكتب الاتصال العسكري السعودي التابع للقوات المسلحة السعودية في مدينة تامبا في معرض "الليلة الدولية للحلفاء" الذي أقامته القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وترأس الوفد مدير مكتب الاتصال العسكري السعودي في تامبا، المقدم "غسان بن سعد الطاسان"، بمشاركة منسوبي المكتب.

ويأتي تنظيم المعرض بهدف إبراز العمق التاريخي والتنوع الحضاري التي تزخر به المملكة العربية السعودية ضمن رؤية السعودية 2030.

كما صاحب المعرض الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعزز البعد الحضاري للمملكة من معارض توثيقية، وعروض مرئية، وتحف، وإبراز العادات والتقاليد السعودية الأصيلة، إضافة إلى توزيع عدد كبير من المطبوعات والكتيبات التعريفية عن المملكة العربية السعودية، وتوزيع الهدايا التذكارية خلال المعرض.

وبدوره، ثمّن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق "ماكينزي" مشاركة المملكة العربية السعودية، وعبّر عن سعادته لما لقيه من حفاوة وتكريم، وما شاهده من استعدادات وتمثيل للسعودية من قِبل المنظمين.

وأشاد الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأوتاوا، اللواء الركن "فواز بن محمد الفواز"، بالجناح السعودي، وثمّن المشاركة المتميزة للجناح السعودي خلال المعرض، وعبّر عن سعادته بما رآه من حسن التنظيم، وإبراز الثقافة السعودية الأصيلة، والتفاعل الإيجابي مع الزائرين والحضور.

وكان للنادي الطلابي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا في مدينة تامبا، بإدارة المهندس عاصم العقيلي، دور فعال في إنجاح الجناح السعودي، وإبراز الهوية السعودية بمشاركة عدد من الطلبة المبتعثين والمبتعثات السعوديين. كما توافد عدد كبير من الزوار، تجاوز عددهم أكثر من 2000 شخص، على الجناح السعودي، وأبدوا إعجابهم بما رأوه من حسن تنظيم، ورغبتهم في زيارة المملكة العربية السعودية للسياحة والمعرفة.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:01 PM

شاهد من فلوريدا.. مكتب الاتصال العسكري السعودي يشارك في "الليلة الدولية للحلفاء"

أقامته القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة "ماكديل"

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سويد الحارثي - الرياض
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شارك مكتب الاتصال العسكري السعودي التابع للقوات المسلحة السعودية في مدينة تامبا في معرض "الليلة الدولية للحلفاء" الذي أقامته القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وترأس الوفد مدير مكتب الاتصال العسكري السعودي في تامبا، المقدم "غسان بن سعد الطاسان"، بمشاركة منسوبي المكتب.

ويأتي تنظيم المعرض بهدف إبراز العمق التاريخي والتنوع الحضاري التي تزخر به المملكة العربية السعودية ضمن رؤية السعودية 2030.

كما صاحب المعرض الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعزز البعد الحضاري للمملكة من معارض توثيقية، وعروض مرئية، وتحف، وإبراز العادات والتقاليد السعودية الأصيلة، إضافة إلى توزيع عدد كبير من المطبوعات والكتيبات التعريفية عن المملكة العربية السعودية، وتوزيع الهدايا التذكارية خلال المعرض.

وبدوره، ثمّن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق "ماكينزي" مشاركة المملكة العربية السعودية، وعبّر عن سعادته لما لقيه من حفاوة وتكريم، وما شاهده من استعدادات وتمثيل للسعودية من قِبل المنظمين.

وأشاد الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن وأوتاوا، اللواء الركن "فواز بن محمد الفواز"، بالجناح السعودي، وثمّن المشاركة المتميزة للجناح السعودي خلال المعرض، وعبّر عن سعادته بما رآه من حسن التنظيم، وإبراز الثقافة السعودية الأصيلة، والتفاعل الإيجابي مع الزائرين والحضور.

وكان للنادي الطلابي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا في مدينة تامبا، بإدارة المهندس عاصم العقيلي، دور فعال في إنجاح الجناح السعودي، وإبراز الهوية السعودية بمشاركة عدد من الطلبة المبتعثين والمبتعثات السعوديين. كما توافد عدد كبير من الزوار، تجاوز عددهم أكثر من 2000 شخص، على الجناح السعودي، وأبدوا إعجابهم بما رأوه من حسن تنظيم، ورغبتهم في زيارة المملكة العربية السعودية للسياحة والمعرفة.

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