النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة

توقعوا موجة باردة مصحوبة بأمطار متفرقة.. ضباب وصقيع على وسط المملكة وشرقها

تَوَقّع عدد من خبراء الطقس موجةً باردة، مصحوبة بحالة ممطرة، مساء غد الخميس وخلال نهار الجمعة.

وقال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في معظم المناطق، وقد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من شمال غربي منطقة تبوك.

وأضاف: عند نهاية المربعانية يُرى نجم النسر الطائر (Altair)، وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تمامًا حوالى الساعة 05:53 وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية كما لاحظ العرب ذلك.

من ناحيته، قال الخبير المناخي د.زياد الجهني: يُتوقع أن تكون هناك حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة نهاية الأسبوع على مناطق وسط الغربية؛ وذلك مساء الخميس ونهار الجمعة.

أما خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني؛ فقد توقّع زائرًا قطبيًّا شديد البرودة يتحرك بشكل متسارع نهاية الخميس.

ودعا إلى الاستعداد لهذه الحالة اعتبارًا من 14يناير؛ حيث تشهد عدم استقرار، ودرجة حرارة تقارب الصفر وتحت الصفر، مع تجمد المياه، وضباب، وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال، إضافة إلى برد قارس وضباب وصقيع على الوسط والشرق؛ على أن تستمر هذه الحالة حتى 23 يناير.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة
سبق

تَوَقّع عدد من خبراء الطقس موجةً باردة، مصحوبة بحالة ممطرة، مساء غد الخميس وخلال نهار الجمعة.

وقال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في معظم المناطق، وقد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من شمال غربي منطقة تبوك.

وأضاف: عند نهاية المربعانية يُرى نجم النسر الطائر (Altair)، وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تمامًا حوالى الساعة 05:53 وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية كما لاحظ العرب ذلك.

من ناحيته، قال الخبير المناخي د.زياد الجهني: يُتوقع أن تكون هناك حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة نهاية الأسبوع على مناطق وسط الغربية؛ وذلك مساء الخميس ونهار الجمعة.

أما خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني؛ فقد توقّع زائرًا قطبيًّا شديد البرودة يتحرك بشكل متسارع نهاية الخميس.

ودعا إلى الاستعداد لهذه الحالة اعتبارًا من 14يناير؛ حيث تشهد عدم استقرار، ودرجة حرارة تقارب الصفر وتحت الصفر، مع تجمد المياه، وضباب، وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال، إضافة إلى برد قارس وضباب وصقيع على الوسط والشرق؛ على أن تستمر هذه الحالة حتى 23 يناير.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
12:48 PM

زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة

توقعوا موجة باردة مصحوبة بأمطار متفرقة.. ضباب وصقيع على وسط المملكة وشرقها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,477

تَوَقّع عدد من خبراء الطقس موجةً باردة، مصحوبة بحالة ممطرة، مساء غد الخميس وخلال نهار الجمعة.

وقال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في معظم المناطق، وقد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من شمال غربي منطقة تبوك.

وأضاف: عند نهاية المربعانية يُرى نجم النسر الطائر (Altair)، وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تمامًا حوالى الساعة 05:53 وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية كما لاحظ العرب ذلك.

من ناحيته، قال الخبير المناخي د.زياد الجهني: يُتوقع أن تكون هناك حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة نهاية الأسبوع على مناطق وسط الغربية؛ وذلك مساء الخميس ونهار الجمعة.

أما خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني؛ فقد توقّع زائرًا قطبيًّا شديد البرودة يتحرك بشكل متسارع نهاية الخميس.

ودعا إلى الاستعداد لهذه الحالة اعتبارًا من 14يناير؛ حيث تشهد عدم استقرار، ودرجة حرارة تقارب الصفر وتحت الصفر، مع تجمد المياه، وضباب، وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال، إضافة إلى برد قارس وضباب وصقيع على الوسط والشرق؛ على أن تستمر هذه الحالة حتى 23 يناير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة