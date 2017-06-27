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بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط التمويل ليصبح 3 آلاف ريال

لتمكين الأسر من الاستفادة من الشروط التمويلية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة ليصبح 3000 ريال بدلاً من 2000 ريال؛ وذلك تمكيناً للأسر من الاستفادة من البرامج التمويلية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شرط "نصيب الفرد" هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته.

وضرب "البنك" مثالاً على ذلك، في حال كان دخل الأسرة الشهري 12 ألف ريالاً وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، فإن نصيب كل واحد منهم 3000 ريال، وبذلك تكون الأسرة مؤهلة للحصول على تمويل الأسرة.

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بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط التمويل ليصبح 3 آلاف ريال
سبق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة ليصبح 3000 ريال بدلاً من 2000 ريال؛ وذلك تمكيناً للأسر من الاستفادة من البرامج التمويلية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شرط "نصيب الفرد" هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته.

وضرب "البنك" مثالاً على ذلك، في حال كان دخل الأسرة الشهري 12 ألف ريالاً وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، فإن نصيب كل واحد منهم 3000 ريال، وبذلك تكون الأسرة مؤهلة للحصول على تمويل الأسرة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
04:44 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
06:32 PM

بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط التمويل ليصبح 3 آلاف ريال

لتمكين الأسر من الاستفادة من الشروط التمويلية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
8
6,919

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة ليصبح 3000 ريال بدلاً من 2000 ريال؛ وذلك تمكيناً للأسر من الاستفادة من البرامج التمويلية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شرط "نصيب الفرد" هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته.

وضرب "البنك" مثالاً على ذلك، في حال كان دخل الأسرة الشهري 12 ألف ريالاً وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، فإن نصيب كل واحد منهم 3000 ريال، وبذلك تكون الأسرة مؤهلة للحصول على تمويل الأسرة.

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