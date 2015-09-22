النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمن المنشآت" تحتفل بتخريج 337 خريجًا لمنسوبي قوات الأمن البيئي

في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي وتحت رعاية وزير الداخلية

شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.
جاء ذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من سمو وزير الداخلية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمن المنشآت" تحتفل بتخريج 337 خريجًا لمنسوبي قوات الأمن البيئي
سبق

شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.
جاء ذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من سمو وزير الداخلية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقت

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
06:23 PM

"أمن المنشآت" تحتفل بتخريج 337 خريجًا لمنسوبي قوات الأمن البيئي

في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي وتحت رعاية وزير الداخلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,382

شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.
جاء ذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من سمو وزير الداخلية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقت

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة