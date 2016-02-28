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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية

سلمه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة تقديرًا لجهوده

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلم وزير الخارجية نظيره بمالي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلم وزير الخارجية نظيره بمالي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:48 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المالي سبل دعم العلاقات الثنائية

سلمه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة تقديرًا لجهوده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية مالي الشقيقة زيني مولاي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلم وزير الخارجية نظيره بمالي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال: مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد.

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