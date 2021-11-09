النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحقيل يتفقّد سير العمل في مشروع "المشرقية" بمدينة الرياض

تطوّره الشركة الوطنية للإسكان بأسعار تبدأ من 745 ألف ريال

تفقّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس، مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على كافة عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن أسعار ميسرة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ورافق معاليه خلال زيارته مشروع "المشرقية" معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً عن المشروع وزاروا عدداً من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.

وأشاد الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع وبالجهد الدؤوب الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن مشروع "المشرقية" السكني يأتي امتداداً للمشاريع التي تطوّرها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر، لافتاً إلى أن مشروع "المشرقية" يمتد على مساحة 3.3 مليون م2، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلولٍ هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن 6 تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.

ونوّه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي مشروع "المشرقية" امتداداً لعددٍ من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 26 مشروعاً توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهوماً جديداً للبناء العصري وتعمل فيه أيادٍ سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي على الطرق المحورية المهمة بمدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحقيل يتفقّد سير العمل في مشروع "المشرقية" بمدينة الرياض
سبق

تفقّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس، مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على كافة عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن أسعار ميسرة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ورافق معاليه خلال زيارته مشروع "المشرقية" معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً عن المشروع وزاروا عدداً من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.

وأشاد الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع وبالجهد الدؤوب الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن مشروع "المشرقية" السكني يأتي امتداداً للمشاريع التي تطوّرها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر، لافتاً إلى أن مشروع "المشرقية" يمتد على مساحة 3.3 مليون م2، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلولٍ هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن 6 تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.

ونوّه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي مشروع "المشرقية" امتداداً لعددٍ من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 26 مشروعاً توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهوماً جديداً للبناء العصري وتعمل فيه أيادٍ سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي على الطرق المحورية المهمة بمدينة الرياض.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
09:59 AM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:37 AM

الحقيل يتفقّد سير العمل في مشروع "المشرقية" بمدينة الرياض

تطوّره الشركة الوطنية للإسكان بأسعار تبدأ من 745 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,867

تفقّد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس، مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على كافة عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن أسعار ميسرة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ورافق معاليه خلال زيارته مشروع "المشرقية" معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً عن المشروع وزاروا عدداً من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.

وأشاد الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع وبالجهد الدؤوب الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول عام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن مشروع "المشرقية" السكني يأتي امتداداً للمشاريع التي تطوّرها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر، لافتاً إلى أن مشروع "المشرقية" يمتد على مساحة 3.3 مليون م2، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلولٍ هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن 6 تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.

ونوّه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

ويأتي مشروع "المشرقية" امتداداً لعددٍ من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 26 مشروعاً توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهوماً جديداً للبناء العصري وتعمل فيه أيادٍ سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي على الطرق المحورية المهمة بمدينة الرياض.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة